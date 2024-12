Miljardeninvestering voor luchthaven Londen

Heathrow maakte woensdag bekend dat het van plan is om in de komende twee jaar 2,7 miljard euro te investeren om het drukste vliegveld van Groot-Brittannië te moderniseren.

Heathrow trekt de portemonnee. De investering van 2,7 miljard euro betekent een verhoging van 283 miljoen euro ten opzichte van eerder voorspelde investeringen, aldus Heathrow. Het nieuws volgt slechts enkele dagen nadat het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF en het Franse investeringsbedrijf Ardian hun meer dan 37 procent belang in de luchthaven hebben overgenomen. Ardian is na de overname de grootste aandeelhouder met 22,5 procent van de aandelen. PIF bezit 15 procent.

Het kapitaal zal worden gebruikt om alle terminals te verbeteren, waaronder de levering van bagage en projecten om stipte vertrek- en aankomsttijden te ondersteunen, aldus Heathrow in een verklaring. De investering omvat onder andere ongeveer 1,21 miljard euro voor de infrastructuur van de luchthaven in 2025.

‘De aankondiging van vandaag bevestigt dat we elk jaar meer dan 1,16 miljard euro aan particuliere middelen zullen blijven investeren in de luchthaven om faciliteiten te bieden die onze luchtvaartmaatschappijen en passagiers wensen’, zei Heathrow-CEO Thomas Woldbye.

Recorddrukte

Heathrow was de drukste luchthaven van Europa in 2023. Ook dit jaar lijkt het vliegveld goed op weg om die titel weer in de wacht te slepen. Heathrow staat namelijk op het punt om zijn drukste jaar ooit af te sluiten met twee recordmaanden, aangezien het aantal passagiers tijdens de kerstperiode sterk toeneemt.

De luchthaven in Hounslow meldde dat in november 6,5 miljoen passagiers werden bediend, een stijging van 6,1 procent vergeleken met vorig jaar. Eerder voorspelde Heathrow dat ook december een recordmaand zal worden. Naar verwachting zullen in 2024 zo’n 83,8 miljoen reizigers via de luchthaven reizen; een toename van 2,9 miljoen ten opzichte van de 80,9 miljoen in 2019 voor de coronapandemie.