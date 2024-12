Portugal koopt Super Tucano

Portugal koopt de A-29N ‘Super Tucano’ bij Embraer. Het wordt de eerste NAVO-lidstaat dat het vliegtuigtype gaat gebruiken.

De Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer heeft een contract getekend voor de verkoop van 12 A-29N Super Tucano-vliegtuigen aan Portugal. Dat maakte het bedrijf deze week bekend in een verklaring. De Super Tucano is een licht aanvalsvliegtuig, met turbopropaandrijving, dat voor diverse taken geschikt is. Dat Portugal voor het Braziliaanse toestel kiest is niet verassend. Eerder werden bij Embraer al transporttoestellen aangeschaft. Ook heeft het bedrijf onderhoudsfaciliteiten in Portugal.

De versie die door de Portugese regering is aangeschaft, is een nieuwe uitvoering van de A-29 Super Tucano, die is uitgerust met specifieke communicatiesystemen van de NAVO. De uitrusting van de NAVO-versie bevat bovenop het reguliere model een Link 16 datalink, militaire GPS-ontvanger, ARC 210 radio, Mode 4/5 Interrogation Friend or Foe transponder en KY-100 stem-encryptiesysteem.

‘Met deze aankoop wordt Portugal het eerste land dat de A-29N in gebruik neemt, waarmee het vooroploopt in de adoptie van een uiterst capabele platform dat ontworpen is ter ondersteuning van een breed scala aan moderne defensiemissies’, aldus Embraer in een verklaring.

In het verleden kochten de Verenigde Staten enkele Super Tucano’s, maar deze doen nu dienst bij krijgsmachten van landen buiten de NAVO.

