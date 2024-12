Syrië vliegt weer na tijdperk-Assad

De burgerluchtvaart in Syrië heeft zijn eerste teken van leven gegeven na de val van het regime van Bashar Al-Assad. De luchthaven van Damascus is heropend en vandaag was de eerste vlucht naar Aleppo, in het noorden van het land.

Syrian Air vliegt weer. Aan boord van een Airbus van Syrian Air vlogen vandaag minstens 43 mensen, waaronder journalisten, van Damascus naar Aleppo. Hoewel de hervatting van activiteiten er voor Syrian Air hoopvol uitziet zal het niet betekenen dat er binnenkort van en naar het land gevlogen kan worden met de maatschappij. Vluchten tussen Europa en Syrië zijn al jaren niet aan de orde. Daarnaast ging de maatschappij gebukt onder sancties tegen het regime van Assad. Zo moesten ‘nieuwe’ toestellen en onderdelen via Iran of Rusland verworven worden.

Einde Assad

Assad ontvluchtte Syrië na een bliksemsnel anti-regimeoffensief, dat op 27 november begon. Zijn leger en veiligheidsdiensten verlieten op 8 december de luchthaven van Damascus, en tot deze woensdag waren er geen vluchten meer vertrokken of geland. Eerder deze week brachten medewerkers van de luchthaven op vliegtuigen de vrijheidsvlag aan. Deze vlag met drie in plaats van twee sterren werd een symbool van de opstand die sinds 2011 woedde en is door de nieuwe regering van het land aangenomen.

Korte tijd werd gedacht dat een vliegtuig met de president van de radar was verdwenen en was neergestort. Assad dook echter veilig op in Moskou.

Syrian Air

Syrian Airlines (Arabisch: السورية للطيران), opererend als SyrianAir, is de nationale luchtvaartmaatschappij van Syrië. Het biedt van oudsher internationale lijnvluchten aan naar verschillende bestemmingen in Azië, Europa en Noord-Afrika. Het aantal uitgevoerde vluchten is sinds 2011 echter sterk afgenomen als gevolg van de Arabische Lente en de daaropvolgende Syrische oorlog. De vloot van de maatschappij bestond vorig jaar uit twaalf toestellen waarvan acht A320-200’s, twee A340-300’s en twee ATR 72-500’s. Hoeveel van deze toestellen luchtwaardig zijn is echter niet bekend. Onder Assad opereerde de luchtvaartmaatschappij ook met enkele Dassault Falcon 20-, Dassault Falcon 900- en Tupolev Tu-134-toestellen voor VIP-charters van de overheid, evenals Ilyushin Il-76 militaire vrachtvliegtuigen. Ook deze toestellen waren geschilderd in de huisstijl van Syrian Air.