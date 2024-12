Tegenvaller voor Corendon-reizigers vanaf Eelde

Koraalriffen en bezoekjes aan historische Egyptische plaatsen als Luxor. Het zou deze winter met een directe vlucht bereikbaar zijn vanaf Eelde. Door tegenvallend animo vervalt Hurghada echter als bestemming vanaf 12 januari.

Vakantiegangers die in het nieuwe jaar vanaf Groningen Airport Eelde naar Egypte zouden vliegen moeten op zoek naar een andere bestemming. Corendon schrapt na 12 januari de vluchten naar Egypte, en heeft daardoor haar boekingen merendeels moeten annuleren.

In september werd door Groningen Airport Eelde (GAE) een winterroute naar de Egyptische badplaats Hurghada aangekondigd. Hurghada, gelegen aan de Rode Zee, is een populaire vakantiebestemming die bekendstaat om haar uitgestrekte zandstranden, kristalheldere water en levendige onderwaterwereld. Hierdoor zou de badplaats erg in trek moeten zijn bij duikers en andere watersportliefhebbers en zouden vanaf half december tot eind maart iedere zondag een rechtstreekse heen- en terugvlucht worden uitgevoerd. Het animo viel echter tegen. Corendon heeft gisterne bekendgemaakt dat de maatschappij wegens gebrek aan belangstelling het merendeel van de vluchten moet annuleren. ‘We vliegen tot en met 12 januari. Dan komt de laatste Corendon-vlucht terug uit Hurghada’.

In eerste instantie zou Corendon ook vanaf Maastricht Aachen Airport naar Hurghada vliegen. Deze route werd anderhalve maand geleden al geschrapt. Corendon liet destijds weten dat in Maastricht weinig animo was voor de reizen naar Egypte.