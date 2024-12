Eindhoven Airport krijgt er een activistische aandeelhouder bij

De gemeente Eindhoven moet zich meer opstellen als een ‘activistisch aandeelhouder’ rondom Eindhoven Airport. De motie, op de thema’s vakantie- en zakenvluchten en klimaat, werd aangenomen nadat Amsterdam vorig jaar een vergelijkbaar besluit nam.

De Eindhovense raad nam de motie van GroenLinks, PvdA, Volt, SP en PvdD afgelopen dinsdag met een nipte meerderheid aan. De motie kreeg 22 stemmen voor en 21 raadsleden stemden tegen: D66, CDA, VVD, Ouderen Appèl Hart voor Eindhoven, 50Plus, LPF en FvD. Eindhoven is 24,5 procent eigenaar van de luchthaven in de gemeente. De resterende aandelen zijn in handen van Schiphol (51 procent) en de provincie (24,5 procent).

De linkse indieners van de motie willen dat de gemeente harder gaat vechten voor ‘haar eigen belangen’. Zo moet de aandeelhouder tegen plannen stemmen die ‘niet in lijn liggen met de koers van de gemeente’, aldus de raad in de aangenomen oproep. Op die manier ‘draagt Eindhoven in ieder geval niet bij aan groei of milieuvervuiling die we voorkomen hadden willen zien’.

De Eindhovense raad maakte eerder al duidelijk zich niet te kunnen vinden in de toekomstige groeiplannen van de luchthaven. ‘Het rapport-Van Geel zei al: het vliegveld moet dienstbaar zijn aan de regio. Maar ondertussen vieren argumenten rondom de economie hoogtij, en niet wat de waarde is van de natuur, het klimaat en de gezondheid van omwonenden’, zei GroenLinks-raadslid Lotte Meerhoff vorige maand tijdens het debat over Eindhoven Airport.

Vergelijkbare motie

De indieners van de motie verwezen expliciet naar Amsterdam – mede-eigenaar van Schiphol (twintig procent), waar eerder een vergelijkbare motie werd aangenomen. In de hoofdstad beschouwt men zichzelf tegenwoordig ook als ‘activistisch aandeelhouder’. De raad pleit voor nog veel meer krimp dan Den Haag voorstaat. Als het aan hen ligt, decimeert Schiphol naar slechts 400.000 vluchten per jaar, in plaats van de reeds strenge krimpcijfers die het kabinet begin deze maand aangekondigde. In een toelichting gaf wethouder Hester van Buren (Financiën, PvdA) aan dat de inwoners van de stad voortaan het grootste belang zijn. ‘Heel lang hebben economische belangen de boventoon gevoerd. Nu zetten we omwonenden en het klimaat op één.’