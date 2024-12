IATA luidt noodklok over toenemende capaciteitstekorten 

Terwijl men in Nederland bezig is de luchtvaart zoveel mogelijk te beperken, roept internationale luchtvaartkoepelorganisatie IATA op de alsmaar toenemende capaciteitstekorten aan te pakken, met name in Europa.

Wereldwijd slagen krap vierhonderd luchthavens er niet in de groeiende vraag naar vliegreizen te accomoderen. Volgens cijfers van IATA neemt dat aantal in 2035 met nog eens 25 procent toe. Het meest schrijnende voorbeeld is dan ook Europa. Daarvan verwacht Airports Council International (ACI) dat de luchthavens op het continent per 2050 tot wel twaalf procent van de vraag niet kunnen verwelkomen.

IATA verwacht niet dat het perspectief in Europa snel verbetert. Dat komt door politieke afwegingen. Zo hebben luchthavens behoefte aan nieuwe landingsbanen, meer gates en vooral meer slots om de groei aan te kunnen. De ingeslagen weg van de politiek ondermijnt eveneens de internationale positie van Europa, zoals Draghi eerder al concludeerde in zijn veel aangehaalde rapport. Het is daarom ‘van essentieel belang dat luchthavens hun beste beentje voor zetten om zoveel mogelijk capaciteit uit de bestaande infrastructuur te halen’, aldus de IATA.

Efficiëntie

Met name op het gebied van slotallocatie valt nog veel te winnen. IATA komt met een whitepaper-rapport waarin de koepelorganisatie beschrijft op welke manier luchthavens hun efficiëntie kunnen bevorderen. De grootste aandacht gaat daarbij naar een verplichting voor vliegvelden om efficiënter te worden. Op dit moment is het namelijk zo dat er straffen staan op het niet gebruik maken of annuleren van slots vanuit luchtvaartmaatschappijen. Voor vliegvelden gelden er echter geen consequenties bij het niet behalen van beloofde doelen.

Op grond daarvan komt IATA met drie concrete aandachtspunten. Allereerst moeten luchthavens een verplichting krijgen hun capaciteitsdeclaraties op regelmatige basis te herzien en transparanter te zijn in het consultatieproces. Daarmee zou IATA verwaarlozingen van capaciteit kunnen voorkomen. Daarnaast moeten de luchthavens de druk voelen zo efficient mogelijk te werken. Als laatste moeten er straffen staan op het niet nakomen van afspraken en beloftes. Met deze maatregelen hoopt IATA de efficiëntie zoveel mogelijk op te krikken.