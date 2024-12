KLM 777 speciaal op pad voor vlucht van vijf uur

Afgelopen weekend heeft KLM een Boeing 777-200 naar Bermuda gestuurd om de gestrande varkens op te halen.

Het vliegtuig, registratie PH-BQH, vertrok zondag 15:05 uur vanaf de Kaagbaan (06/24) op Schiphol naar Bermuda, een overzees gebiedsdeel van het Verenigd Koninkrijk. Het ging als KL685 de lucht in. Dit vluchtnummer wordt normaal gesproken gebruikt op de route Amsterdam-Mexico City. Na een vlucht van zeven uur en een kwartier landde de 777 op de luchthaven van Bermuda.

A plane flying from Amsterdam to Mexico City made an emergency landing in Bermuda, but not because of a technical malfunction – the cause was the stench from hundreds of pigs.



The pigs, according to media reports, were being transported in the cargo hold. It is reported that the… pic.twitter.com/CGepm4eGmE — InnA (@Inna_Inna_Iv) December 16, 2024

Vlotte oplossing

Tussen 17:35 uur en 17:45 uur lokale tijd werden de varkens de 777 ingeladen. ‘Dankzij de uitstekende samenwerking tussen KLM, Delta Air Lines en lokale partners zijn zowel onze tweevoetige (gestrande KLM-passagiers in Bermuda, red.) als viervoetige bezoekers veilig en worden ze goed verzorgd — ook al was dit niet helemaal de kerstvakantie die ze hadden gepland’, aldus een woordvoerder van Skyport in een verklaring aan The Royal Gazette. Indien er geen vlotte oplossing gezocht werd en de varkens langer aan de grond hadden moeten blijven staan, moesten nieuwe dierproeven en certificeringen bewerkstelligd worden om aan de internationale transportvoorschriften van dieren te kunnen blijven voldoen. ‘Deze gecoördineerde inspanning weerspiegelt de toewijding van het eiland om voor alle bezoekers te zorgen, of ze nu op twee of op vier benen lopen’, zegt de woordvoerder.

Op weg naar Mexico City

Vervolgens steeg het vliegtuig een klein uur later op in de richting van Mexico City. Iets minder dan vijf uur na take-off landde de 777 in de Mexicaanse hoofdstad. Uiteindelijk keerde de machine afgelopen woensdagmiddag terug op Schiphol.

Vorig weekend moest een 787 van KLM op weg naar Mexico City een ongeplande landing op Bermuda maken, omdat de varkens in het vrachtruim voor een onaangename geur in de cabine zorgde. Zowel de bemanning als de passagiers werden als gevolg daarvan ondergebracht in hotels.