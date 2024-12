Na Groningen bezoekt bijzondere 737 Schiphol

Een Boeing 737-700 van SAS die momenteel ingezet wordt als ambulancevliegtuig landde woensdagmiddag op Schiphol.

Het vliegtuig, registratie LN-RPJ, vertrok 13:35 uur vanuit het Duitse Frankfurt. Het klom naar een maximale hoogte van 28.000 voet (omgerekend 8.500 meter). Via Enschede vloog de 737 het Nederlandse luchtruim binnen. Na drie kwartier maakte de machine zich op voor een landing op de Oostbaan (04/22), de kortste landingsbaan van Schiphol. Toen het toestel geland was, taxiede het richting het platform vlak naast de Zwanenburgbaan (18C/36C). Het is echter onduidelijk om welke reden de 737 naar Schiphol vloog. De machine vertrok 15:20 uur alweer voor een volgende vlucht naar de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Na 50 minuten landde de 737 vanuit Frankfurt op Schiphol © Flightradar24.com

Oekraïense slachtoffers

Het vliegtuig voerde in november 2023 haar laatste commerciële vlucht voor SAS uit. In juni 2022 werd de 737 reeds omgebouwd tot ambulancevliegtuig. Dat heeft als missie gewonden van de Oekraïense grens naar Europese ziekenhuizen te vliegen. Patiënten, vaak vergezeld door familieleden, worden eerst over land vervoerd naar de EU Medevac Hub in Rzeszów in Polen waarna een geschikt ziekenhuis in de regio gezocht wordt waar behandeling kan plaatsvinden. ‘Onze overeenkomst over de evacuatie van Oekraïense patiënten naar Europese ziekenhuizen helpt ervoor te zorgen dat de patiënten de behandeling krijgen die ze nodig hebben en vermindert de last voor de gezondheidszorg in Oekraïne’, zei Bjørn Arild Gram, de Noorse minister van Defensie, eerder.

Groningen Airport Eelde

Met de 737 zijn al een tiental van dit soort vluchten uitgevoerd naar landen als Noorwegen, België, Kroatië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland en Hongarije. Ook naar Nederland vinden dit soort vluchten plaats. Eerder dit jaar werden gewonde soldaten naar Groningen Airport Eelde gebracht om vervolgens daar in de regio te revalideren.