Nederlandse F-35’s weren Russische ‘supersonische raketten’ 

Nederlandse F-35’s kwamen dinsdag in actie boven de Baltische zee. Daar bevonden zich Russische straaljagers in het internationale luchtruim die de NAVO-grens opzochten.

Dat meldt minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) woensdag op X. Hij bericht dat Defensie ‘waakzaamheid’ toont tegen ‘Russische dreigingen’. Volgens een woordvoerder wil het ministerie hiermee de boodschap ‘tot hier en niet verder’ uitdragen naar het Kremlin. Dat doen de Nederlandse F-35’s door naast de Russische machines te gaan hangen en ze langs het NAVO-luchtruim te escorteren. Het ministerie geeft aan dat het precieze doel van de Russische operatie onduidelijk was.

De Nederlandse straaljagers voerden de actie niet alleen uit. Bij de operatie was sprake van een goede coördinatie tussen meerdere NAVO-bondgenoten. De Finnen ondernamen als eerste actie en stuurde F-18 hornets op de Russische machines af. De Nederlandse F-35’s namen vervolgens het stokje over en uiteindelijk begeleidden de Zweedse Jas 39 Gripen-straaljagers als laatste de Russische Tu-22’s Backfire–bommenwerpersen Su-27 Flanker jagers langs de NAVO-grens. De Russische machines hadden ‘supersonische raketten’ bij zich, aldus de minister op X.

Our F-35s demonstrate vigilance against Russian threats on a daily basis.



Yesterday, together with Finland and Sweden, we intercepted Russian aircraft equipped with supersonic missiles over the Baltic Sea.



Maintaining security requires unwavering readiness. 🇳🇱🇫🇮🇸🇪 pic.twitter.com/BHtuQVyZLb— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 18, 2024