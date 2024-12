Aer Lingus neemt A321XLR in ontvangst

Aer Lingus, de nationale luchtvaartmaatschappij van Ierland, heeft haar eerste A321XLR ontvangen. Het nieuwe vliegtuig landde op 18 december in Dublin, na een vlucht vanuit de Airbus-productielocatie in Hamburg, Duitsland.

De A321XLR, aangedreven door CFM LEAP-1A-motoren, is het eerste toestel in de Aer Lingus-vloot dat is uitgerust met de geavanceerde Airspace Cabin van Airbus. Deze cabine biedt extra comfort, zoals XL-bagagevakken met 60 procent meer opslagcapaciteit.

Met een actieradius van 4.700 nautische mijlen, vijftien procent meer dan de A321LR, kan Aer Lingus dankzij dit toestel nieuwe routes openen naar bestemmingen buiten de traditionele Amerikaanse oostkust. Steden als Nashville en Indianapolis staan op de lijst van potentiële nieuwe verbindingen. De langeafstandsjet is geconfigureerd met 184 stoelen, verdeeld over twee klassen: zestien full-flat Business Class-stoelen en 168 Economy-stoelen.

Duurzaamheid speelt een centrale rol in de ontwikkeling van de A321XLR. Naast de lagere CO₂-uitstoot en verminderde NOx-emissies, kan het toestel al vliegen op een mix van conventionele brandstof en tot 50 procent duurzame luchtvaartbrandstof (SAF). Airbus heeft de ambitie om tegen 2030 vliegtuigen volledig compatibel te maken met 100 procent SAF.

De A321XLR is een belangrijke innovatie binnen de A320neo-familie en heeft wereldwijd al meer dan 500 bestellingen ontvangen. Aer Lingus is de tweede exploitant van dit vliegtuigtype, evenals de tweede binnen de International Airlines Group (IAG). Naast Aer Lingus voegde ook Iberia de Airbus onlangs toe aan haar vloot. Het toestel wordt gezien als een gamechanger voor luchtvaartmaatschappijen die streven naar efficiëntie en duurzaamheid in hun langeafstandsoperaties.

Lange tijd zou Aer Lingus de Launch Customer voor de Airbus A321XLR. Een geschil met piloten bracht een eind aan de plannen, maar nadat de maatschappij en haar piloten het eens werden over een loonsverhoging, maakte de airline opnieuw aanspraak op de A321XLR.