Maleisische minister: ‘We hopen dat MH370-wrak gevonden wordt’

De Maleisische overheid herstart de zoektocht naar MH370. Het Amerikaanse Ocean Infinity gaat in een gebied van vijftienduizend vierkante kilometer, een oppervlakte die vergelijkbaar is met een derde van Nederland, op zoek naar het in 2014 verdwenen vliegtuig.

De afgelopen jaren, terwijl de zoektocht was afgelopen, zette Ocean Infinity haar eigen onderzoek naar de verdwijning voort. Het bedrijf verwacht daardoor nu een veel betere kans te hebben het vliegtuig terug te vinden. Als de zoektocht succesvol is betaalt de Maleisische overheid 70 miljoen dollar. Als er geen significante delen van het vliegtuig worden gevonden hoeft er niet betaald te worden.

Sinds 2014 zijn in zes landen, waaronder Zuid-Afrika en Madagaskar, 33 brokstukken gevonden die gelinkt zijn aan de MH370. Experts beschouwen dit als een bewijs dat de machine in de Indische Oceaan is beland. Op enkele brokstukken zijn aanwijzingen gevonden dat MH370 niet in zee zou zijn gestort, maar een ‘noodlanding’ heeft gemaakt.

Het is nog onbekend waar het nieuwe zoekgebied van Ocean Infinity precies ligt. Volgens de Australische onderzoeker Vincent Lyne bevindt het wrak zich in een 6000-meter diepe kloof in de oceaan. Het gat bevindt zich aan het einde van Broken Ridge, een oceanisch plateau in het zuidoosten van de Indische Oceaan, ongeveer 2000 kilometer ten westen van Australië. Volgens Lyne is de zeeomgeving daar ‘erg ruig en gevaarlijk’. De diepe kloof wordt tevens als erg gevaarlijk beschouwd en werd daarom aanvankelijk vermeden. Volgens Lyne verklaart dat ook waarom het wrak zich bij de eerdere zoektocht, die in 2018 ten einde kwam, niet liet vinden.