Norwegian 737 stopt meters voor de zee

Donderdagavond kwam een Boeing 737-800 van Norwegian 150 meter na het einde van de landingsbaan in het Noorse Molde tot stilstand. Het toestel had nog vijftien meter speling voordat het in zee zou belanden. Alle inzittenden hebben het vliegtuig veilig verlaten met de noodglijbanen.

De oorzaak van het incident is nog niet bekend. Diverse media melden dat de landingsbaan glad was, waardoor het toestel niet goed kon afremmen. De Noorse luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek ingesteld. Het vliegveld van Molde ging in de loop van vrijdagochtend weer open, al zijn vluchten vanaf de luchthaven veelal vertraagd of geannuleerd.

De machine in kwestie, regristratie LN-NIP, is een elf jaar oude Boeing 737-800. Het toestel werd in 2013 nieuw afgeleverd aan Garuda Indonesia, waar het tot 2021 vloog als PK-GFZ. Sinds 2022 vliegt het bij Norwegian.

Molde Airport is een regionaal vliegveld aan de Noorse westkust, net ten noorden van Alesund. Per dag vinden er een handjevol vluchten plaats, voornamelijk Dash 8 Q400’s van Wideroe naar Bergen en Boeing 737-800’s van Norwegian naar Oslo.