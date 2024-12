Schiphol bereidt zich voor op kerstdrukte

De kerstvakantie staat voor de deur, en Schiphol verwacht de komende weken een flinke toename van het aantal reizigers. Gedurende de vakantieperiode, van 20 december tot en met 5 januari, rekent de luchthaven op in totaal ongeveer 3 miljoen passagiers. Dit is een stijging van 6,7% ten opzichte van vorig jaar, toen er 2,8 miljoen mensen via Schiphol reisden.

Vrijdag 20 december wordt naar verwachting de drukste dag aan het begin van de vakantie, met 71.000 vertrekkende passagiers. Aan het einde van de vakantieperiode is zondag 5 januari het piekmoment, met 66.000 aankomende reizigers. Gedurende de hele kerstvakantie verwacht Schiphol dagelijks gemiddeld 55.000 vertrekkende en 53.000 aankomende passagiers. Het aantal overstappers stijgt naar een gemiddeld dagcijfer van 69.000, een aanzienlijke groei ten opzichte van de 61.000 overstappers vorig jaar.

De luchthaven merkt op dat het totale aantal reizigers dit jaar licht is gegroeid. Dagelijks vertrekken er zo’n 2.000 meer passagiers dan vorig jaar, terwijl het aantal aankomende reizigers met ongeveer 1.000 per dag is toegenomen.

Veel reizigers kiezen deze kerstvakantie voor bestemmingen binnen Europa. Groot-Brittannië, Spanje en Italië staan bovenaan de lijst van populaire landen, gevolgd door de Verenigde Staten, Turkije en Duitsland. Ook Zwitserland, Portugal, de Verenigde Arabische Emiraten en Frankrijk behoren tot de top 10 vakantielanden.

Schiphol roept reizigers op zich goed voor te bereiden om hun reis zo soepel mogelijk te laten verlopen. De luchthaven adviseert onder meer om op tijd te komen, ruim van tevoren online in te checken, en de actuele informatie over vluchten en bagagecontrole te raadplegen.

Met de kerstpiek in aantocht zet Schiphol extra personeel in om de drukte in goede banen te leiden. Desondanks waarschuwt de luchthaven dat reizigers rekening moeten houden met langere wachttijden tijdens de drukste dagen.

De stijgende passagiersaantallen weerspiegelen de aantrekkingskracht van Schiphol als internationale hub. Met ruim 3 miljoen reizigers in twee weken tijd, blijft de luchthaven een van de drukste reispunten in Europa tijdens de feestdagen.