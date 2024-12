Trump loopt nieuwe Air Force One mis

Boeing heeft aangekondigd de levering van de nieuwe Air Force One uit te stellen tot 2029. De twee Boeing 747-8’s zullen daardoor pas na het einde van Trumps termijn, in januari van datzelfde jaar, aan de luchtmacht worden afgeleverd.

Trump was erg betrokken bij de bestelling voor de nieuwe Air Force One, die hij in zijn eerste termijn als president plaatste. De toestellen zouden in eerste instantie in 2024 en 2025 worden geleverd. Twee jaar geleden maakte Boeing al bekend dat dit vanwege problemen bij leveranciers zou worden opgeschoven naar 2026 en 2027. Een directe aanleiding voor de nieuwe vertraging gaf Boeing niet.

In welk kleurenschema de toestellen verschijnen is nog onbekend. De door Trump ontworpen beschildering werd na het aantreden van Joe Biden weer gewijzigd naar het klassieke lichtblauwe uiterlijk. Of Trump ervoor kiest toch zijn eigen ontwerp te gebruiken is nog niet bekend, al zal dit het project vermoedelijk verder vertragen.

Volgens een hoge voormalige functionaris van de Trump-administratie die met Politico sprak, zal Donald Trump ‘100 procent’ proberen het kleurenschema van de nieuwe Air Force One te veranderen naar zijn voorkeur voor rood, wit en donkerblauw. De naamloze bron verwees naar Trumps trots op het ontwerp en zei: ‘Het model stond op de salontafel in het Oval Office en hij wees het vaak aan bij buitenlandse en binnenlandse bezoekers. Hij vond dat het Amerika meer vertegenwoordigde en kracht uitstraalde, het rood, wit en blauw.’