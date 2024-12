EasyJet biedt redmiddel tegen vliegangst

Eén op de zes mensen kampt met vliegangst. EasyJet werkt nu met een Fearless Flyer-cursus die deze angst doet afnemen of er zelfs mee afrekent. De cursus heeft een succespercentage van 95%.

Lawrance Leyton van de primetime tv-show Fear of Flying zette de cursus op waarbij de focus is gericht op claustrofobie, hoogtevrees, paniekaanvallen en angst voor turbulentie. De cursus bestaat uit een pakket van tweeënhalf uur, gevolgd door een Zoom-sessie met tot slot een ‘ervaringsvlucht’ van een uur in een Airbus A320. Tijdens de vlucht komt een gezagvoerder aan het woord die bij alle (opmerkelijke) gebeurtenissen de inzittenden probeert gerust te stellen en uitleg geeft. Ook komen diverse strategieën en technieken aan bod om angsten te overwinnen.

Alleen in VK

De cursussen zijn uitsluitend te volgen in het Verenigd Koninkrijk. Zij worden onder meer georganiseerd in Belfast, Bristol, Birmingham, Edinburgh, Manchester en Gatwick. De prijs voor het virtuele pakket bedraagt omgerekend ongeveer iets meer dan 100 euro. Wanneer een cursus, inclusief ervaringsvlucht aangeschaft wordt, betaalt men zo’n 420 euro. British Airways biedt net als easyJet een vergelijkbare cursus aan die te boek staat als de ‘Confidence-cursus’. De onlinecursus kost in dit geval 80 euro, terwijl er voor een hele dag een prijskaartje van 400 euro aan hangt. Bij een keuze voor een groep van slechts tien deelnemers, kost de cursus het dubbele.

Ervaringsdeskundige

Sinds 2012 namen 13.000 mensen deel aan de easyJet-cursus, waarbij 95 procent ‘slaagde’. Een van deze mensen is Jasmine Cross, een voormalig nerveuze vliegtuigpassagier. Ze spreekt vol lof. ‘Vanaf de allereerste onlinevideo die ik keek, werden er zoveel vragen beantwoord dat ik me al veel beter voorbereid voelde om de ervaringsvlucht aan te kunnen dan eerder het geval was’, zegt ze bij Paddle Your Own Kanoo.