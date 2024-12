Motie omtrent aantal vluchten Schiphol vindt gehoor

Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat (PVV), is er niet over te spreken dat de Tweede Kamer het aantal vluchten op Schiphol nog verder wil verminderen.

Afgelopen donderdag debatteerde de Kamer over de kwestie. NSC, toevallig een van de regeringspartijen, kondigde een motie af. 75 Kamerleden steunden die. Zij menen dat de huidige krimpplannen niet genoeg bijdragen aan het tegengaan van de geluidsoverlast. Zij bepleitten dat de geluidsoverlast met 17 procent reduceert en verzochten Madlener zich hieraan te houden.

Norm bijgesteld

Madlener liet eerder weten dat vanaf november 2025 jaarlijks maximaal 478.000 vliegbewegingen op Schiphol mogen plaatsvinden. Dat komt neer op 4,4 procent minder vluchten dan nu. De geluidsoverlast zou hiermee worden bijgesteld naar een vermindering van 15 procent. In het regeerakkoord is echter gesproken over 17 procent vanaf 2025, uiteindelijk resulterend in 20 procent.

Meer geluidsoverlast

Madlener noemt de motie ‘zeer onverstandig’. ‘Het is slecht nieuws voor de omwonenden, want hierdoor lopen we een jaar vertraging op. Zo’n grote krimp is niet verantwoord’, aldus de minister bij de NOS. Hij verwacht dat de komende jaren juist meer geluidsoverlast voor omwonenden van Schiphol ontstaat, omdat het opstarten van de nieuwe procedure tijd kost. Daarnaast gaat dit volgens hem ten koste van de economie. Het is nog onduidelijk of Madlener gehoor geeft aan de motie. Doet hij dat niet, dan moet hij zijn handelwijze onderbouwen. De kans bestaat dat hij niets met de motie doet, maar dat houdt het risico in dat de Kamer het vertrouwen in hem opzegt. In totaal heeft hij zes weken om te beslissen.