Amerikaanse straaljager neergehaald

Een Amerikaanse straaljager is door haar eigen marine zondagochtend per ongeluk boven de Rode Zee uit de lucht geschoten.

De F/A-18 straaljager met twee piloten aan boord was opgestegen vanaf de USS Harry S. Truman, een Amerikaans vliegdekschip. Dit schip voer mee in een konvooi in de Rode Zee tussen Afrika en het Midden-Oosten. Een rapport van CENTROM, dat ingezien is door NBC News, geeft weer dat een eigen raket, die afkomstig was van een van de andere vliegdekschepen, ‘per ongeluk op de F/A-18 afgevuurd werd en deze raakte’. De piloten wisten zich met behulp van hun schietstoel te bevrijden. Beide mannen zijn vervolgens uit het water gered. Een van hen liep daarbij lichte verwondingen op. Voor welke missie de straaljager de lucht in ging, is onbekend. ‘Er is een onderzoek gaande’, aldus CENTCOM.

Spanningen

Momenteel bevinden zich Amerikaanse troepen op de Rode Zee om de regionale stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De F/A-18 straaljager maakte deel uit van het vele ingezette oorlogsmateriaal, waaronder een Carrier Air Wing 1, Destroyer Squadron 28 en twee geleide raketjagers van de Arleigh Burke-klasse, de USS Stout en de USS Jason Dunham zijn opgetrommeld. In die regio verdedigt de VS zich tegen de Houthi-rebellen, die met enige regelmaat vrachtschepen aanvallen met gevolgen voor de wereldwijde toeleveringsketen. Dit weekend voerde de VS wederom luchtaanvallen uit op doelen van de Houthi-rebellen. Onder meer werd een raketopslag in Sanaa, de hoofdstad van Jemen, geraakt. ‘We zullen de Houthi’s duidelijk blijven maken dat hun illegale en roekeloze aanvallen gevolgen zullen hebben’, aldus de perssecretaris van het Pentagon eerder.