Schiphol-topman stelt gerust: ‘Niet in gevaar’

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen sluiten niet uit dat zij met sancties te maken krijgen in geval Schiphol moet krimpen. Pieter van Oord, topman van de luchthaven, gaat ervan uit dat die sancties momenteel geen werkelijkheid worden.

Krimp van Schiphol zou betekenen dat dit zeer nadelig uitpakt voor luchtvaartmaatschappijen uit dat land, zoals Delta en JetBlue, geen gebruik zouden kunnen maken van Schiphol. Eerstgenoemde luchtvaartmaatschappij, een van de hofleveranciers van de luchthaven, leek op het eerste gezicht maar liefst 1135 slots te gaan verliezen. JetBlue zou als nieuwkomer mogelijk al haar slots kwijtraken. In reactie daarop lieten de Verenigde Staten weten dat KLM hetzelfde zou kunnen overkomen met haar slots aldaar. Gedreigd werd dat zij 22 procent van haar vluchten zou kwijtraken, een harde klap voor de Nederlandse flag carrier.

Achter de schermen

Van Oord zegt dat de Nederlandse overheid achter de schermen druk bezig is geweest met het zoeken naar oplossingen. De slotcoördinator speelde daarin een rol. Voorlopig verwacht de Schiphol-topman dat de sancties niet doorgevoerd worden. ‘Onze inschatting is dat Delta, KLM’s Amerikaanse partner, ook met hun operatie bij ons uit de voeten kan met rond de 480.0000 starts en landingen. Met wat er nu ligt, komt hun positie niet in gevaar’, aldus de CEO in het Noordhollands Dagblad.

In het midden

Van Oord, die afgelopen zomer het stokje van Ruud Sondag overnam, laat weten dat hij nooit een expliciete mening heeft gehad over krimp. Het belangrijkste voor hem is dat de hubfunctie blijft bestaan. Verder zegt hij hierop geen invloed te kunnen uitoefenen. ‘De minister heeft een eigen politieke verantwoordelijkheid. Hij zit in een kabinet. De krimp is een politiek besluit’, stelt de Schiphol-topman.