Transavia breidt vluchtaanbod vanaf Schiphol uit

Transavia verbindt komende zomer Schiphol met Skopje (hoofdstad van Noord-Macedonië), het Marokkaanse Agadir en Parijs Orly Airport.

Die eerste bestemming doet de luchtvaartmaatschappij vanaf 2 maart 2025 twee keer per week aan. Het is nog onduidelijk welke dagen Transavia tussen beide steden vliegt. Hetzelfde geldt voor de inzet van de machines nu zowel 737’s als Airbus A321’s deel uitmaken van de vloot. Op de website van de airline is de ticketverkoop nog niet van start gegaan. De maatschappij schrijft in een verklaring dat die komende maandag 23 december van start gaat.

Agadir

Over de vluchten naar de tweede stad, die aan de westkust van Marokko ligt, is eveneens weinig bekend, behalve dat Transavia vanaf 1 april volgend jaar drie keer per week op en neer vliegt tussen Amsterdam en Agadir. Oók voor deze route is het nog geen uitgemaakte zaak welk toestel de luchtvaartmaatschappij inzet. Transavia biedt eveneens extra vliegtickets aan naar het Spaanse Almeria en Granada, het Griekse eiland Kos en het IJslandse Keflavik.

Parijs Orly

Niet alleen de Nederlandse tak van Transavia breidt uit op Schiphol, ook de Franse. Deze luchtvaartmaatschappij opent vanaf 30 maart 2025 vijf wekelijkse vluchten tussen het Franse Parijs Orly en Amsterdam. Deze worden uitgevoerd op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag. De heenvlucht, TO4058 (de Franse tak gebruikt niet HV zoals de Nederlandse tak, red.), vertrekt op alle dagen 19:05 uur vanuit de Franse hoofdstad en arriveert precies anderhalf uur later op Schiphol. De terugvlucht, TO4059, vangt 21:20 uur aan waarna die 22:45 uur weer op Parijs Orly Airport verwacht wordt. De tickets zijn nu al in de verkoop. In juni 2015 voerde Transavia deze route voor het eerst uit. In 2023 werd deze tijdelijk opgeheven.