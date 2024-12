Waarom twee uur van tevoren op het vliegveld zijn?

Wanneer je je op het vliegveld klaarmaakt voor je vlucht, ga je over het algemeen vlot naar de gates. Toch adviseren veel luchtvaartmaatschappijen hun reizigers minimaal twee uur van tevoren aanwezig te zijn.

Die tijd is gebaseerd op de handelingen die reizigers moeten verrichten voordat ze het vliegtuig instappen. Ten eerste volgt het incheckproces. Veel maatschappijen bieden vandaag de dag online check-ins aan, maar het is eveneens nog steeds mogelijk dit op het vliegveld te doen. Twee uur van tevoren betekent dat reizigers over het algemeen verspreid naar de luchthaven komen om hun ruimbagage in te checken. Hierdoor worden lange rijen vermeden, afhankelijk van de grootte van het vliegveld.

Op Schiphol hebben luchtvaartmaatschappijen, zoals KLM en Transavia, meerdere incheckbalies verspreid over vertrekhal 1 en 2. Nóg eerder naar de luchthaven komen heeft geen zin, want de counters van de desbetreffende vlucht zijn in sommige gevallen nog niet geopend. Dat kost onnodige wachttijd en hierdoor loopt de vertrekhal juist vol. Dertig minuten voor vertrektijd moet alle ruimbagage van de desbetreffende vlucht in de kelder zijn. Een kwartier later is bagageafgifte niet meer mogelijk. Wanneer reizigers te laat arriveren, komt de reservering van hen te vervallen.

Te lang van tevoren aanwezig zijn, heeft ook geen zin © KLM

Naar de security

Na de check in volgt de security, waarvoor ook een loopafstand ingecalculeerd moet worden. Ook hier kan de wachttijd variëren. Op veel vliegvelden is een beperkt aantal X-rays. Op piekmomenten kunnen er lange rijen staan. Iedereen staan de lange wachtrijen tijdens de mei- en zomervakantie op Schiphol nog wel bij, toentertijd veroorzaakt door een personeelstekort.

Achter de X-ray bevinden zich de lounges. Hier kunnen reizigers nog een hapje of drankje scoren en rondneuzen in de duty free-winkels. Ingecalculeerd moet worden dat passagiers vaak nog een afstand vanaf daar tot de gate moeten overbruggen. Schiphol heeft bijvoorbeeld pieren waarvoor soms wel twintig minuten gerekend dient te worden.

Tijdens boarding vinden ook nog veel checks plaats © Patrick Smit

Boarding

Bij de gate wordt ongeveer een halfuur voor vertrek gestart met de boarding. In dit tijdsbestek worden de laatste operationele checks uitgevoerd. Volgens Ticketspy wordt gecontroleerd of alle reizigers aan boord zijn, of alle ruimbagage geladen is en er voldoende brandstof getankt is. Indien passagiers te laat verschijnen, kunnen nog niet alle checks uitgevoerd worden met vertraging als gevolg.