Donkere toekomst voor Australische piloot ‘die Chinezen trainde’

De 55-jarige Australische piloot Daniel Duggan wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten, omdat hij Chinese vliegers illegaal zou hebben opgeleid.

Tussen 2009 en 2012 zou hij hen zonder toestemming van de Amerikaanse overheid hebben geleerd op te stijgen van en te landen op van een vliegdekschip. Daarmee zou Duggan 100.000 dollar (omgerekend bijna 100.000 euro) hebben verdiend. Dat geld heeft hij naar verluidt witgewassen. Circa twee jaar geleden werd de 55-jarige naar aanleiding hiervan op klaarlichte dag op een parkeerplaats van een supermarkt in New South Wales, een staat in Australië, gearresteerd. Inmiddels zit hij reeds meer dan 600 dagen vast.

‘Illegale training’

Duggan woont alweer twintig jaar in Australië. Daarvoor was de piloot een Amerikaanse staatsburger, ook in de tijd waarin hij de Chinese piloten training zou hebben gegeven. Hij kreeg in 2010 een aanbod van de operationeel directeur van TFASA, Keith Hartley, om te komen werken voor zijn vliegschool. ‘Hij was hoofdtestpiloot bij British Aerospace [BAE] en een testpiloot bij de Royal Air Force, top in zijn vakgebied, zeer gerespecteerd’, aldus Duggan eerder bij ABC. Amerikaanse aanklagers wijzen naar deze periode waarin hij lesgaf aan de piloten uit China. ‘Ik geloofde het woord van TFASA dat deze piloten Chinese testpiloten waren, Chinese studententestpiloten. Ze waren geen militairen’, licht hij toe. Hij stelt dat technieken geleerd werden, maar dat er geen fysiek vliegdekschip gebruikt werd. Hij ontkent de beschuldigingen dan ook.

Uitlevering

De rechtbank van New South Wales oordeelde in mei dit jaar dat Duggan in aanmerking kwam voor uitlevering aan de Verenigde Staten. De piloot wordt beschuldigd van een vermeende samenwerking met het Chinese leger, zonder toestemming te hebben gevraagd aan de Amerikaanse overheid. Indien hij schuldig verklaard wordt, kan hem een gevangenisstraf van 65 jaar te wachten staan.