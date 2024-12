Intenties met de Dakota op Lelystad Airport

Roy Ymker, manager van luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad, zegt dat er ‘intentie’ is om te vliegen met de historische DDA Dakota DC-3.

Er komen veel kosten om de hoek om de machine luchtwaardig te houden. Denk aan zaken als onderhoud en verzekeringen. ‘Maar dat is een financiële puzzel die we moeten leggen. Het is en blijft een kostbare aangelegenheid’, stelt Ymker in het Algemeen Dagblad. Dankzij de inzet van de vrijwilligers van de Stichting Dutch Dakota Association (DDA), verkeert het vliegtuig nu nog in een uitstekende staat.

DC-3 de lucht in?

Op Lelystad Airport zal een deel van de vrijwilligers zich nog steeds over het vliegtuig ontfermen. Als het toestel al een rentree in de lucht maakt, zijn vluchten met passagiers, waaronder sponsoren en donateurs, naar alle waarschijnlijkheid uitgesloten. Wel is het aannemelijk dat de DC-3 ingezet wordt tijdens evenementen en herdenkingen. Bevrijdingsdag is daarvan een voorbeeld. ‘De intentie (om te vliegen, red.) is er zeker wel, maar dat heeft nog wat uitzoekwerk nodig’, aldus Ymker.

Lelystad Airport

Zolang het vliegtuig niet in de lucht te zien is, kunnen geïnteresseerden het in de T2-hangar van het Aviodrome bewonderen. Op het grootste vliegveld van Nederland was geen ruimte meer voor het vliegtuig. Ymker: ‘De DC-3 is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, dus we zijn blij dat we dit verhaal kunnen blijven vertellen én ervoor kunnen zorgen dat de machine voor Nederland behouden blijft.’