KLM E175 ondervindt hinder van incident

Een Embraer E175 van KLM landde op een andere luchthaven in Belfast (Noord-Ierland), omdat de aanvankelijke door een incident met een Aer Lingus-ATR-72 tijdelijk gesloten was.

Het toestel, registratie PH-EXO, vertrok als KL949 om 17:10 uur, een klein uur later dan de planning aanvankelijk voorschreef, vanaf de Polderbaan (18L/36R) op Schiphol in de richting van de Noord-Ierse stad. Via de Noordzee, het centrum van Engeland en de Ierse Zee maakte de E175 zich niet op te landen op Belfast City George Best Airport, maar op Belfast International Airport.

Dramatic Moments Captured! Incredible shots by Michail Savekin show Aer Lingus Regional ATR 72 (G-CMMK) slamming nose-first onto the runway at Belfast City Airport during strong winds, leading to a nose gear collapse. Sparks flew as the aircraft skidded down the runway. A hard… pic.twitter.com/XlerJbEIMQ — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) December 22, 2024

Incident in Belfast

Dat kwam doordat eerder die middag een ATR-72 van Aer Lingus, afkomstig uit het Schotse Edinburgh, door de slechte weersomstandigheden te maken kreeg met een harde landing. Op dat moment gold code geel. Uit beelden die op de sociale media verschenen, was te zien dat de neus in botsing met de landingsbaan kwam waarna het neuswiel brak. Naar verluidt bracht het schuiven over de baan vonken met zich mee. Hulpdiensten werden opgetrommeld. ‘We hadden in totaal 24 man personeel ter plaatse en hielpen de brandweer van Belfast City Airport om de situatie veilig te maken’, aldus een woordvoerder van Belfast City George Best Airport in de Belfast Telegraph.

Veel vliegtuigen, waaronder de E175, landde op het andere vliegveld van Belfast © Flightradar24.com

Hinder voor andere vliegtuigen

Omdat de ATR-72 op de landingsbaan tot stilstand kwam, werd die gesloten. Veel vluchten ondervonden hinder. Een Airbus A320 van British Airways, die vertrokken was vanuit Londen Heathrow, week uit naar de Ierse hoofdstad Dublin. Een groot aantal andere vliegtuigen, waaronder de E175 van KLM, maakten een ongeplande landing op het andere vliegveld van Belfast. Het toestel van KLM vloog eveneens zondagavond vanaf die luchthaven terug naar Schiphol. Inmiddels is de baan van Belfast City George Best Airport weer in gebruik genomen.