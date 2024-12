KLM-topvrouw wijst naar 747

Marjan Rintel, CEO van KLM, ziet dat vlootvernieuwing aanzienlijk bijdraagt aan de leefbaarheid voor omwonenden van Schiphol.

De topvrouw liet zich er al meerdere keren over uit dat krimp niet de oplossing is voor het reduceren van geluidsoverlast, maar vlootvernieuwing. KLM houdt zich daar al jaren mee bezig. Onder meer de Boeing 747 (passagiersuitvoering) werd uitgefaseerd en de 737NG-vloot wordt vervangen door de A320/A321neo-familie. Rintel constateert dat stillere vliegtuigen ervoor zorgen dat omwonenden van Schiphol en omgeving minder klachten over geluidsoverlast doen. ‘Dit is absoluut anders dan wat vroeger over je hoofd kwam. De A321neo is zoveel verder ontwikkeld dan die oude 747’s met hun vier motoren. Als je kijkt naar klachten van omwonenden dan gaan die altijd over de oude vloot, nooit over de nieuwe’, aldus Rintel in een interview in het Algemeen Dagblad.

Primeur met A321neo

Eind augustus dit jaar verwelkomde KLM haar eerste A321neo. Dat vliegtuig werd op Schiphol met open armen ontvangen. ‘Die nieuwe Airbus is echt een mijlpaal’, spreekt Rintel vol lof. Het toestel produceert tot vijftig procent minder geluid dan de 737’s. Tevens verminderen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met vijftien procent. ‘We willen schoner, stiller en zuiniger vliegen, daarom investeren we de komende jaren 6 tot 7 miljard euro in nieuwe vliegtuigen’, aldus de KLM-topvrouw. Door de maanden heen ontvingen zowel KLM als dochteronderneming Transavia geleidelijk aan meerdere A321neo’s. En daarmee is het nog niet gedaan. ‘We hebben er nu vier en in 2025 komen daar nog zeker tien bij’, aldus Rintel.