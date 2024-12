Tweemaal scheepsrecht voor KLM-vlucht

Een Embraer E195-E2 van KLM keerde vorige week donderdagmiddag terug naar Schiphol wegens een probleem met de communicatieapparatuur.

Het vliegtuig, registratie PH-NXJ, steeg 12:30 uur met vliegnummer KL1167 op vanaf de Polderbaan (18R/36L) in de richting van Bergen, een stad aan de westkust van Noorwegen. Via het IJsselmeer, de provincies Friesland en Groningen, vloog het toestel de Noordzee op. Toen het zich daarboven bevond, zou de gezagvoerder de passagiers op de hoogte hebben gebracht dat zich een probleem voordeed met de communicatieapparatuur, vertelt een van de inzittenden aan AV Herald. Wat precies aan de hand was, is onduidelijk.

Na anderhalf uur stond het toestel weer aan de grond op Schiphol © Flightradar24.com

Terugkeer naar Schiphol

Het was voor de KLM-piloten in ieder geval reden genoeg terug te keren richting Schiphol. Vaak wordt bij een ongeplande landing nagegaan welke luchthaven (in de buurt) voorzien is van de technici met (de meeste en benodigde) expertise. In het geval van de E195-E2 lag Schiphol nog relatief dichtbij. Boven de Noordzee, ter hoogte van de grens tussen Denemarken en Duitsland, maakte de machine de draai. Op een hoogte van 40.000 voet (omgerekend iets meer dan 12.000 meter) vloog het toestel terug richting Nederland. Via Friesland vloog de E195 ons land binnen. Uiteindelijk lijnde het vliegtuig op voor de Aalsmeerbaan (18L/36R), waar het anderhalf uur na take-off veilig arriveerde.

Alsnog op pad

Veel leek er bij de KLM-E195-E2 echter niet aan de hand. Het toestel maakte zich 14:45 uur alsnog op voor de vlucht naar Bergen. Met hetzelfde vluchtnummer landde het met tweeënhalf uur vertraging in de Noorse stad. Na ongeveer datzelfde tijdsbestek keerde het aan het begin van de avond weer terug op Schiphol. Daarna bleef de E195 gewoon operationeel.