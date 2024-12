Malaysia Airlines haalt uit naar Airbus

De CEO van Malaysia Airlines, Izham Ismail, heeft scherpe kritiek geuit op vliegtuigfabrikant Airbus en motorleverancier Rolls-Royce. Dit naar aanleiding van technische problemen met de onlangs geleverde Airbus A330neo, die slechts twee dagen na zijn eerste commerciële vlucht aan de grond moest blijven.

De problemen begonnen na de levering van het toestel, dat op 29 november met een vertraging van twee maanden door Malaysia Airlines in ontvangst werd genomen. Het vliegtuig, registratie 9M-MNG, maakte zijn eerste passagiersvlucht drie weken later, op 19 december, van Kuala Lumpur naar Melbourne. Twee dagen daarna moest het toestel echter uit dienst worden genomen vanwege technische problemen.

Izham Ismail liet in een verklaring aan The Business Times weten dat er zorgen zijn over de kwaliteit van zowel de productie als de levering. Hoewel hij geen specifieke details gaf over de aard van de problemen, sprak hij duidelijke taal: ‘We eisen dat Airbus en Rolls-Royce de oorzaak van deze problemen met gloednieuwe vliegtuigen onderzoeken. Het is onaanvaardbaar dat dit gebeurt met een nieuw toestel. Ik vind het gênant.’

Volgens Ismail zijn er drie afzonderlijke technische problemen vastgesteld bij het vliegtuig. De Airbus A330-900 is uitgerust met Trent 7000-motoren van Rolls-Royce, die specifiek zijn ontworpen voor dit type toestel.

Zowel Airbus als Rolls-Royce werken samen met Malaysia Airlines om de problemen op te lossen. Een woordvoerder van Airbus verklaarde tegenover persbureau Bernama: ‘We ondersteunen de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks om deze problemen samen met Rolls-Royce op te lossen.’

De technische problemen hebben geleid tot annuleringen van geplande vluchten. De A330neo, die op 21 december opnieuw naar Melbourne zou vliegen, blijft sindsdien aan de grond. Het incident heeft vragen opgeroepen over de betrouwbaarheid van het nieuwe vliegtuigmodel en de componenten ervan.

Malaysia Airlines heeft in totaal 20 Airbus A330neo’s besteld. Deze nieuwe toestellen, die de oudere Airbus A330’s zullen vervangen, moeten tegen 2028 allemaal geleverd zijn. De A330-900 biedt plaats aan 297 passagiers in een premium twee-klasse configuratie, met 28 business class suites en een moderne economy class cabine.