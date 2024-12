TUI 787 moet terugkeren naar Brussel

Op 22 december maakte een Boeing 787-8 van TUI fly Nederland, registratie PH-TFJ, kort na vertrek een ongeplande terugkeer naar Brussels Airport. Het toestel, dat vlucht TB-3011 uitvoerde van Brussel (België) naar Hurghada (Egypte), bereikte een hoogte van 32.000 voet toen de bemanning besloot om te draaien naar Brussel. Het vliegtuig landde veilig op baan 25L, ongeveer 55 minuten na het opstijgen.

Het toestel werd tijdens de vlucht getroffen door blikseminslag. Volgens verklaringen van passagiers ontstond er een plotselinge flits en een luide knal. Kort daarna verspreidde zich een zwakke brandlucht door de cabine. Hoewel er geen melding werd gemaakt van zichtbare vlammen of ernstige schade, nam de bemanning geen enkel risico en koos ervoor om de vlucht onmiddellijk af te breken.

TUI fly Nederland bevestigde later aan VRT Nieuws dat de terugkeer naar Brussel uit voorzorg was genomen. Hoewel de exacte oorzaak van het incident nog wordt onderzocht, benadrukte de maatschappij dat de veiligheid van passagiers en bemanning altijd de hoogste prioriteit heeft. Nabij Brussel maakte de Dreamliner rechtsomkeer © Flightradar24

Na de landing bleef het vliegtuig op de grond voor inspectie door technici. Een woordvoerder van TUI verklaarde dat het voor zowel het onderhoud als de bemanning niet mogelijk was om het toestel dezelfde dag opnieuw te laten vertrekken. De passagiers werden ondergebracht in hotels in de omgeving van Brussels Airport. Het toestel staat nog altijd aan de grond in Brussel.