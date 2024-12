Dodelijke crash Embraer in Kazachstan

Een passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Azerbaijan Airlines met naar verluidt 110 mensen aan boord is vanochtend neergestort in Kazachstan.

Kazachstan is deze kerstochtend opgeschikt door een crash met een toestel van Azerbaijan Airlines. Hoewel exacte getallen nog niet bekend zijn zouden er 110 mensen aan boord van het toestel zijn geweest ten tijde van de crash. De Kazachse autoriteiten geven aan dat er overlevenden zijn.

De Embraer 190AR met vluchtnummer J28561 was onderweg van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe naar Grozny, in de Russische republiek Tsjetsjenië in de Kaukasus. Vanwege mist zou het toestel zijn omgeleid toen het in de problemen kwam. Het vliegtuig stortte neer nabij de stad Aktaou, in het westen van Kazachstan, aldus het lokale ministerie van Noodsituaties. De autoriteiten hebben nog geen verdere details vrijgegeven. BREAKING: Passenger plane which crashed near Aktau Airport in Kazakhstan carried 67 passengers and 5 crew members.



There are reports of survivors. pic.twitter.com/vD8s8Dz8Oq— AZ Intel (@AZ_Intel_) December 25, 2024

Overlevenden

Volgens het Kazachse nieuwsagentschap Kazinform waren er 105 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord van het toestel. Andere media spreken echter over 72 inzittenden. Het precieze aantal passagiers en bemanningsleden moet nog worden bevestigd. Op basis van eerste officiële berichtgeving, verspreid door het Russische persagentschap Tass, zouden niet meer dan zes mensen de crash hebben overleefd. Inmiddels zou bekend zijn dat er rond de 25 overlevenden zijn. Zij worden naar een regionaal ziekenhuis gebracht. Verschillende bronnen op het internet melden dat alle inzittenden de Azerbeidjaanse dan wel Russische nationaliteit hebben.

Azerbaijan Airlines

De luchtvaartmaatschappij Azerbaijan Airlines is opgericht op zeven april 1992 en heeft de hoofdvesting in Bakoe. De airline was aanvankelijk eigendom van de overheid maar werd vanaf 2000 geprivatiseerd. Verschillende sleutelposities binnen het bedrijf worden echter nog steeds ingenomen door familieleden van de autocratische president van het land. Zo staat zijn dochter aan het hoofd van de maatschappij. Azerbaijan Airlines vliegt met een uiteenlopende vloot bestaande uit westerse toestellen: Boeing 787’s, 757’s, 767’s, Embraer 190’s en verschillende types uit de A320-familie van Airbus. Daarnaast is het de laatste maatschappij die nog vliegt met de lange A340-500.