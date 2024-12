Goedkoop van Schiphol naar het noorderlicht | Flight Report

Het is niet iedere dag dat je mee kunt vliegen op een inaugurele vlucht, en zeker niet naar een bijzondere bestemming. Op 15 december startte easyJet een nieuwe lijndienst tussen Amsterdam en Tromsø, de noordelijkste bestemming vanaf Schiphol, die ook door Transavia wordt bediend. Up in the Sky vloog mee op de inaugurele vlucht naar het noorden van Noorwegen.

EasyJet vliegt deze winter twee keer per week van Amsterdam naar Tromsø met een Airbus A320neo. In het zomerseizoen wordt Tromsø vervangen door een eveneens nieuwe route naar het nabijgelegen Harstad/Narvik Airport, in de Lofoten. Tromsø is, net als het Finse Kittilä en Rovaniemi, vooral populair als bestemming om het noorderlicht te zien. Ook vanuit het vliegtuig is het regelmatig mogelijk om de aurora borealis te zien, al is het ook aan te raden om een vlucht te nemen die tijdens de paar uur daglicht landt. De nadering in Tromsø is, mits het onbewolkt is, ongekend mooi en de paar euro voor een gegarandeerde raamstoel meer dan waard.

Pre-boarding

Zeker voor zondagochtend lijkt Schiphol volledig uitgestorven. Er staan een handjevol mensen bij de bagageafgifte van easyJet en de beveiligingscontrole voor de M-gates duurt slechts twee minuten.

Zoals de meeste vluchten van easyJet vertrekt ons toestel vanaf de M-gates. Wie met easyJet naar een bestemming buiten Schengen vliegt (vanaf de H- of G-gates) heeft toegang tot het intercontinentale gedeelte van Schiphol. Helaas is de M-pier volledig geïsoleerd van de rest van de luchthaven.

Een half uur voor vertrek worden passagiers bij gate M5 ingeluisd om enkele minuten later aan boord te gaan. Alhoewel het systeem wat afwijkt van dat van de meeste maatschappijen verloopt het boarden erg soepel en zit iedereen ruim op tijd aan boord. Ondanks dat het een volle vlucht is blijft er veel ruimte in de bagagebakken, vermoedelijk omdat de meeste passagiers ruimbagage hebben bijgeboekt. De gezagvoerder heet iedereen vol enthousiasme welkom op de allereerste vlucht en een paar minuten eerder dan gepland stijgen we op vanaf de Aalsmeerbaan.

Stoel

De Airbus A320neo’s van easyJet zijn uitgerust met een vrij standaard interieur. De stoelen lijken vrij identiek aan die van Lufthansa, Swiss of Vueling. Wel is er meer beenruimte, ongeveer 29 inch, dan bij de meeste maatschappijen. In de A320’s van Lufthansa staan de stoelen soms slechts 28 inch uit elkaar, net als in de Airbussen van Transavia.

Entertainment

Aan boord biedt easyJet een tijdschrift, wat de meeste maatschappijen hebben wegbezuinigd. De maatschappij experimenteert momenteel met ‘AirFi’, een systeem waarmee passagiers op hun telefoon de vlucht kunnen volgen, maar dit is nog maar op een beperkt aantal vliegtuigen beschikbaar. De vliegtuigen zijn niet uitgerust met stopcontacten of USB-poorten.

Service

Aan boord waren zowel koude snacks als warme maaltijden beschikbaar. Wie een warme maaltijd wil is daar grofweg zeven euro aan krijt. Broodjes zijn goedkoper en snacks kosten gemiddeld drie euro. Kortgeleden is easyJet een samenwerking met de Engelse koffieketen Costa aangegaan, wat heeft geleid tot de introductie van nieuwe koffiebekers. De koffie zelf is van betere kwaliteit dan bij bijvoorbeeld Swiss of Ryanair (die een koffiefilter in de bekerdeksels hebben gemaakt), maar niet beter dan de standaard oploskoffie van Nescafé.

Overig

De vlucht was op bijna ieder vlak erg standaard. Het vliegtuig was schoon, de stoel was prima en de vlucht was keurig op tijd. Aan het feit dat het een inaugurele vlucht was werd weinig aandacht besteed, waarschijnlijk omdat het een seizoensroute is. Wat wel opviel was het enthousiasme van de bemanning. Zowel het cockpit- als het cabinepersoneel leek er echt zin in te hebben en dat voegt veel toe aan een vlucht. Eigenlijk is iedere Europese vlucht praktisch hetzelfde, maar de bemanning kan een groot verschil maken.