Steward krijgt beroerte, toestel wijkt uit

Een United Airlines-vlucht van Brussel naar Washington Dulles moest op 22 december 2024 uitwijken naar Boston Logan Airport vanwege een medisch noodgeval. Een steward aan boord werd onwel en vertoonde vermoedelijk symptomen van een beroerte.

Het incident werd gerapporteerd door een passagier via Reddit. De gebruiker schreef: ‘Ik zit in het vliegtuig. De Franstalige steward werd halverwege ziek (geen idee wat) en zijn toestand verslechterde zo erg dat hij moest worden geëvacueerd. We zijn nu aan het tanken en een passagier doet alle aankondigingen in het Frans.’ Een andere passagier voegde toe: ‘Ik zit op deze vlucht – de stewardessen in Polaris zeiden dat hij een beroerte had gehad. We staan aan de grond op Boston Airport.’

Volgens FlightRadar24 vertrok United Airlines-vlucht UA951 om 11:10 uur vanuit Brussel. Na ongeveer zeven uur vliegen bracht het cabinepersoneel de cockpitbemanning op de hoogte van het medisch noodgeval. De piloten besloten daarop onmiddellijk uit te wijken naar de dichtstbijzijnde grote luchthaven, Boston Logan Airport.

De vlucht landde veilig om 18:45 uur en het vliegtuig taxiede naar een afgelegen plek bij Terminal E, waar de zieke steward medische hulp ontving. Passagiers meldden dat een deel van de communicatie aan boord tijdelijk werd overgenomen door een Franssprekende passagier om andere reizigers gerust te stellen.

Na een korte stop van bijna twee uur, waarbij het vliegtuig werd bijgetankt en voorbereidingen werden getroffen om de reis voort te zetten, vertrok vlucht UA951 om 20:27 uur vanuit Boston. Het toestel bereikte uiteindelijk de eindbestemming, Washington Dulles, waar het om 21:39 uur landde.