China vliegt als eerste met zesde generatie straaljager

In China is de luchtmacht is mogelijk begonnen met het uitvoeren van testvluchten met een straaljager van de zesde generatie. Het type, dat slechts enkele weken geleden werd onthuld op een airshow in Zhuhai, is ontwikkeld als tegenhanger van de F-22 en F-35.

De ‘Baidi’ of ‘Witte Keizer’, zoals het nieuwe toestel wordt genoemd, zou op 26 december voor het eerst in de lucht zijn gespot. Op de afbeeldingen vliegt de ‘Baidi’ samen met een Chengdu J-20, momenteel nog de modernste straaljager die de Chinezen bezitten.

Over het nieuwe type is erg weinig bekend. Wel weten we dat het vliegtuig is ontwikkeld met het oog op elektronische oorlogsvoering en mogelijk ook onbemand kan vliegen. De Chinese luchtmacht houdt de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen normaliter zo lang mogelijk geheim. Dat er foto’s van een vliegend prototype opduiken is al helemaal opmerkelijk.