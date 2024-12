EU opent deuren voor Zwitserse concurrentie

Zwitserland en de Europese Unie gaan op veel gebieden nauwer samenwerken. Naast onder andere deelname aan verschillende projecten van de EU en een samenwerking met de Europese voedsel- en warenautoriteit zijn er ook afspraken gemaakt over een hechtere samenwerking op luchtvaartgebied.

De belangrijkste verandering gaat over ‘ninth freedom rights’, het recht om binnenlandse vluchten uit te voeren in een ander land. Momenteel mogen Zwitserse maatschappijen geen binnenlandse vluchten uitvoeren in EU-landen en vice versa. Als het Zwitserse parlement akkoord gaat met de nieuwe afspraken kan daar verandering in komen.

In praktijk wordt het voor Swiss mogelijk om vliegtuigen uit te wisselen met Lufthansa, of voor easyJet Zwitserland om vluchten uit te voeren binnen de EU. Daarnaast kunnen Zwitserse chartermaatschappijen hun vliegtuigen in de toekomst makkelijker verhuren aan bedrijven uit de EU.

‘Deze overeenkomst tussen de EU en Zwitserland toont de diepe band die wij met elkaar hebben. Vandaag begint een nieuw hoofdstuk in ons partnerschap nu wij onze samenwerking naar een nieuw niveau brengen en moderniseren. Hierdoor zorgen wij dat onze samenwerking klaar is voor de toekomst, waarvan beide kanten optimaal kunnen profiteren’, aldus Ursula von der Leyen.