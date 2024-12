Lichaam aangetroffen bij landingsgestel 787

Op de luchthaven van Kahului, in de Amerikaanse staat Hawaï, is dinsdagavond een lichaam aangetroffen bij het landingsgestel van een Boeing 787-10 van United. Het toestel, afkomstig uit Chicago, staat nog steeds op het Hawaïaanse vliegveld.

De lokale politie is bezig met een onderzoek. Alhoewel het vaker gebeurt dat mensen mee proberen te reizen bij het onderstel is het ongebruikelijk dat zij dat doen op een binnenlandse vlucht, aangezien er geen paspoortcontrole is om te vermijden. Hoe de man onopgemerkt op het platform van de luchthaven van Chicago is gekomen wordt ook nog onderzocht.

De terugvlucht naar Chicago is verplaatst naar tweede kerstdag om 09:00 uur lokale tijd, 20:00 uur Nederlandse tijd. In verband met de kerstdrukte en de populariteit van Hawaï zijn de meeste passagiers niet omgeboekt, maar vierden zij ongepland kerst op Maui.

De overlevingskans als verstekeling is erg klein. Het eerste risico is om te vallen bij het opstijgen. Het volgende gevaar wordt verdrukking wanneer het onderstel inklapt, aangezien er slechts heel weinig loze ruimte is. De ruimte rond het landingsgestel maakt geen deel uit van de drukcabine, waardoor er al snel sprake zal zijn van zuurstoftekort. Ook de temperatuur zal de reis een uitdaging maken.