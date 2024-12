Mysterieuze ‘kogelgaten’ in neergestorte Embraer

Beelden van het wrak van de Embraer, die op kerstochtend in het Kazachstaanse Aktaou is neergestort, tonen opvallende beschadigingen. Waar de Russische autoriteiten al snel verklaarden dat vogels de oorzaak voor de crash zouden zijn, zou dit volgens anderen onjuist zijn. Sommigen speculeren dat de opmerkelijke gaten in de romp door kogels of andere afgeschoten fragmenten zijn veroorzaakt.

De Embraer 190AR met vluchtnummer J28561 was op 25 december onderweg van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe naar Grozny, in de Russische republiek Tsjetsjenië in de Kaukasus. Vanwege mist zou het toestel zijn omgeleid waarna het tijdens de nadering in de problemen kwam. Het vliegtuig stortte neer nabij de stad Aktaou, in het westen van Kazachstan. Van de 67 inzittenden, 62 passagiers en 5 bemanningsleden, overleefden 32 de vliegramp. Elf van hen verkeren in kritieke toestand.

Kort voor de landing stelden de piloten de transponder in op code ‘7700’, waarmee zij een noodsituatie verklaarden. Verdere informatie over de noodsituatie werd niet gegeven. De Kazachstaanse autoriteiten hebben de zwarte dozen van de Embraer veiliggesteld. Increasing speculation in Russian media that the Baku-Grozny Azerbaijan Airlines flight was shot down by Russian air defenses that mistook it for a Ukrainian drone. Footage of the damage to the fuselage. pic.twitter.com/QzsDbCLDtS— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 25, 2024

Het onderzoek naar de vliegramp zal primair worden uitgevoerd door Kazachstan, in samenwerking met de Azerbeidzjaanse autoriteiten. Het is niet duidelijk of Brazilië, het land waar de Embraer gebouwd is, ook onderzoekers zal sturen. De vliegtuigbouwer gaf al aan waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. Qanat Aldabergenuly, de vicepremier van Kazachstan, heeft opgeroepen om geen conclusies te trekken tot het onderzoek is afgerond.