Swiss A340 Premium Economy: de moeite waard? | Flight Report

Premium Economy is een steeds belangrijkere cabine aan het worden voor luchtvaartmaatschappijen. De afgelopen jaren hebben tal van airlines het product in hun aanbod opgenomen en veel maatschappijen hebben hier hun grootste winstmarge.

Zeker onder Nederlandse reizigers is Premium Economy een populair product. Waar businessclass vaak te duur is biedt Premium Economy de mogelijkheid om meer luxe te kopen voor een meerprijs die vaak te overzien is, normaliter grofweg het dubbele van een regulier economy ticket.

Niet alleen KLM biedt het product aan vanuit Nederland, maatschappijen als Lufthansa en Swiss bieden met een korte overstap reizigers de mogelijkheid om in Premium Economy naar verre bestemmingen te reizen. Up in the Sky vloog mee in de recent vernieuwde Premium Economy van Swiss in haar Airbus A340-300 van Zürich naar Shanghai, een vlucht van elf uur.

Pre-boarding

De luchthaven van Zürich is een erg aangename plek om over te stappen op een langeafstandsvlucht. De paspoortcontrole gaat erg vlot, wat helpt met een korte overstap en het vliegveld is overzichtelijk.

De vlucht naar Shanghai vertrekt vanaf een busgate, in een schijnbaar volledig verlaten deell van de terminal. De gate is eenvoudig te herkennen aan de groep van meer dan 200 mensen die staat te wachten op de extra paspoortcontrole die vereist is op vluchten naar China. Het wachten is wat hectisch, omdat het voor velen niet duidelijk is welke rij voor welke boardinggroep is, waarvan Swiss er zes hanteert, exclusief de pre-boarding.

A340

Swiss is een van de laatste maatschappijen in Europa die nog volop met Airbus A340’s vliegt. Wanneer het type de vloot zal verlaten is nog onbekend, maar aangezien de maatschappij investeert in nieuwe cabines voor de toestellen zal dit nog wel even op zich laten wachten. Op termijn moeten de toestellen plaats maken voor Airbus A350’s, maar die worden nog niet geleverd en bieden de maatschappij geen ruimte om uit te breiden. Swiss is overigens niet de enige in de Lufthansa-groep die met Airbus A340’s vliegt. Lufthansa heeft nog A340-300’s en A340-600’s in haar vloot en Edelweiss vliegt nog met enkele A340-300’s.

Comfort

Onze stoel is bij de bulkhead, wat normaal veel extra beenruimte geeft, maar hier niet het geval is. Omdat de Premium Economy niet begint bij een deur, maar direct achter de business-cabine blijft de ruimte beperkt. De stoel ziet er, ondanks dat deze relatief nieuw is, wat gebruikt uit, maar is extreem comfortabel. Qua zitcomfort is het goed te vergelijken met een ouderwetse businessclass stoel, uit de tijd dat deze nog niet volledig plat konden. De stoel kon best ver naar achteren, maar een groot verschil met economy was er niet. In de flig’ stand is het vanwege het schot van de bulkhead niet mogelijk om de benen te strekken, bij andere stoelen, waar de voeten onder de stoel voor je gaan, is dit geen probleem. Op de stoel lag voor vertrek een kussentje en een dekentje klaar, net als een eenvoudige amenity kit. Extreem veel beenruimte in de bulkhead-stoelen in Premium Economy

Entertainment

Swiss biedt een mooi infotainmentsysteem, met een degelijk aanbod van films en series. Het aanbod is iets beperkter dan bij KLM en significant beperkter dan bij bijvoorbeeld partnermaatschappij United. WiFi is gratis voor het versturen voor berichten. Wie volledige internettoegang wil kan dit aanschaffen voor 25 frank voor vier uur of 35 frank voor de gehele vlucht. Eigen apparaten zijn op te laden met een USB-A poort bij de elleboog of een universeel stopcontact bij de voeten. Over een USB-C poort beschikt de cabine gek genoeg niet, ondanks dat deze vrij nieuw is.

Hygiëne

De Premium Economy-stoelen waren niet bijzonder schoon. Het was duidelijk dat er vaker een doekje over de knoppen en het raampje gehaald zou moeten worden. De toiletten werden wel goed schoongehouden door de crew.

Service

Voor vertrek kwam het cabinepersoneel langs met drankjes, kort na de start gevolgd door een aperitief met nootjes. De maaltijdservice was van erg hoog niveau. Het is gebruikelijk dat maatschappijen de beste service bieden wanneer zij vanuit hun thuisbasis vliegen, wat hier overduidelijk het geval was.

Gedurende de vlucht was de crew veel in de cabine te zien en werden vaak drankjes aangeboden. De bemanning was opmerkelijk vriendelijk en servicegericht.

Opmerkelijk

Tijdens de vlucht was het mogelijk om on-demand snacks te bestellen, veelal instant noedels, wat de volledige cabine vulde met noedeldampen. Om deze lucht te bestrijden werd om het uur een bus airwick leeggespoten, wat voor een interessant slaapritme zorgt.

Het slaapmasker uit de amenitykit kwam erg goed van pas, aangezien de schermen op de bulkhead niet gedimd werden, waardoor de eerste rijen in fel licht zaten. Wel was de bemanning vriendleijk genoeg om de raampjes open te laten voor wie dat wilde. Veel maatschappijen dwingen passagiers hun raampje te sluiten, ook als het buiten donker is. Bij Swiss was dit niet het geval.

Conclusie

De Premium Economy van Swiss is een goed product zonder verrassingen. De stoel is redelijk comfortabel, de crew buitengewoon goed en het eten erg lekker (eigenlijk beter dan in business class, maar dan verklappen we al iets over de volgende flight report). Bij Swiss is het vooraf of via een upgrade bid regelmatig mogelijk om Premium Economy te boeken voor grofweg 200 euro extra, wat een goede deal is. Het dubbele van Economy is de cabine echter niet waard.