Brussels Airlines krijgt extra vliegtuigen

Vanaf de zomer van 2026 doen drie nieuwe toestellen hun intrede bij Brussels Airlines. Deze machines gaan bijdragen aan de vlootverjonging van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Haar staat een grote taak te wachten.

Het gaat om drie gloednieuwe A320neo’s uit de fabriek van Airbus. De moderne vliegtuigen vervangen twee oudere A319-toestellen en de derde is simpelweg een extra toevoeging aan de vloot. Het totaal aantal A320neo’s klimt naar acht. Brussels Airlines nam het eerste toestel op 1 november 2023 in ontvangst waarna vier andere machines in de maanden erna volgden, zo ook een neo in een Tomorrowland-jasje.

Volgens Brussels Airlines brengen de neo’s een twintig procent CO2-reductie met zich mee ten opzichte van hun voorganger. Omdat de capaciteit groeit door het vervangen van de A319’s met A320’s, spreekt de Belgische flag carrier zelfs over dértig procent uitstootvermindering. Bovendien is de neo tenminste vijftig procent stiller ten opzichte van eerdere generaties vliegtuigen.

CEO Dorothea von Boxberg spreekt van een ‘win-win-win-situatie’. ‘We verminderen onze milieu-impact, breiden uit en creëren nieuwe werkgelegenheid, en verbeteren tegelijkertijd de passagierservaring.’ Bovendien versterkte Brussels Airlines in de afgelopen jaren haar financiën waardoor de luchtvaartmaatschappij voortaan vooruit kan kijken. De maatschappij investeerde eerder al in drie A330-300’s voor haar groeiende netwerk in sub-Sahara Afrika.

Flinke klus

Brussels Airlines beschikt over een relatief oude vloot met een gemiddelde leeftijd van 16,7 jaar. Daarmee heeft de luchtvaartmaatschappij de alleroudste vloot van de Benelux. Bovendien krijgt de airline duurzaamheidslabel F van de Duitse non-gouvernementele organisatie Atmosfair. Deze NGO stelde een ranglijst op met luchtvaartmaatschappijen op basis van hun huidige duurzaamheidslevel. Tui Airlines Nederland voert de lijst aan met score B, KLM is te vinden op plek 38 met een D-score. Brussels Airlines is met score F – de op één na laagste mogelijk – onderin het rijtje te vinden. De airline staat dan ook een grote taak te wachten op het gebied van vlootvernieuwing.