Corendon zet opnieuw in op Groningen en Maastricht

Corendon Dutch Airlines maakte met de kerst het nieuwe zomerschema bekend. De chartermaatschappij blijft vooralsnog de enige airline die vluchten aanbiedt vanaf alle Nederlandse civiele vliegvelden.

Het nieuwe zomerschema, dat komend voorjaar ingaat, bevat vluchten vanaf Amsterdam Schiphol, Rotterdam/The Hague, Eindhoven, Groningen Eelde en Maastricht. Onder de bestemmingen zijn veelal Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse destinaties te vinden. Zo vliegt Corendon op steden in Spanje, Italië, Portugal, de Griekse eilanden, Egypte, Bulgarije en de Turkse Rivièra. Maar ook de route tussen Amsterdam en ‘Dushi Curaçao’ blijft bestaan. Deze vlucht wordt vijf keer per week uitgevoerd met een Airbus A350-900.

Nieuwe inzet

Corendon zet opnieuw in op Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport. In september kondigde de airline vluchten aan naar het Egyptische Hurghada. Deze moest Corendon echter noodgedwongen stopzetten wegens een gebrek aan vraag gedurende het winterseizoen. Maastricht werd eerder al van tafel geveegd maar door de driehoeksconstructie met Maastricht moest Groningen het kort erna ook ontgelden.

Komende zomer hebben vakantiegangers in het hoge noorden en het lage zuiden van het land echter voldoende keuze. Vanaf Groningen kunnen passagiers op verscheidene dagen in de week kiezen uit vluchten naar Antalya, Alanya (beiden Turkije), Kreta, Mallorca en zomerse vluchten naar kustplaats Burgas, Bulgarije. Corendon bedient Maastricht met vluchten naar Antalya, Kreta, Kos en Bulgarije.

Over de grens

Corendon Dutch Airlines is tevens over de grens actief. De maatschappij voert vluchten uit vanaf Belgische en Duitse steden. In België behoort Brussel tot de mogelijkheden en in Duitsland zijn de Corendon-toestellen te vinden op de luchthavens van Düsseldorf, Keulen, Münster en Hamburg. Voor veel Nederlanders bieden de vliegvelden over de grens een uitkomst. Vliegtickets zijn er doorgaans vele malen goedkoper wegens lagere vliegbelastingen.