Embraer-crash: ’Baku verwacht dat Rusland toegeeft’ 

De eerste onderzoeken wijzen naar Russische afweersystemen als oorzaak voor het neerstorten van de Azerbaijan Airlines Embraer E190. Vlucht J2-8243 was woensdagochtend onderweg van Baku, Azerbaijan naar Grozny, Rusland. 38 van de 67 inzittenden overleefden het ongeluk in West-Kazachstan niet.

Data van FlightRadar24 tonen dat de communicatie met het vliegtuig haperde. Op het moment dat de Embraer het Russische luchtruim betrad, verdween de machine van de radar. Ten westen van de Russische autonome republiek Tsjetsjenië pakt de radar het toestel weer op en is te zien hoe de E190 een 270 graden cirkel maakt waarna de machine wederom van de radar verdwijnt. De laatste minuten voor het ongeluk weet de E190 wederom contact te maken met de radar. ©FlightRadar24

Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten valt het ongeluk te wijten aan mist en een bird strike, maar die uitspraak werd later weer ingenomen. Volgens Azeri betrokkenen is de haperende communicatie met de Embraer het gevolg van Russische elektronische oorlogssystemen. Zij bevestigen bovendien tegenover Reuters Persbureau dat het ongeluk is veroorzaakt door een Russisch Pantsir-S afweersysteem. ‘Niemand beweert dat het [het neerschieten van, red.] expres is gedaan. Maar, de reeds bevestigde feiten meegenomen, Baku verwacht dat de Russische zijde het neerschieten van het Azeri vliegtuig toegeeft.’

De plausibiliteit ervan is groot. Vele vliegvelden in Tsjetsjenië waren woensdagochtend gesloten als gevolg van een Oekraïense drone aanval boven de regio. Het verklaart tevens de problemen met de GPS. Rusland zet namelijk GPS-jamming in om de lokalisering-instrumenten van Oekraïense drones te blokkeren. Bovendien deelden verschillende media, waaronder Russische, algauw beelden waarop ‘kogelvormige’ gaten te zien zijn in de staart van de Embraer.

!! There is no official statement that Azerbaijan Airlines flight J28243 was shot down, or shots fired at it, following a video shared on social media showing traces of shrapnel on the rear fuselage section of the aircraft. https://t.co/dWMPUUBynJ pic.twitter.com/6G1E2Kluqr— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 25, 2024

According to new footage that has appeared on telegram a passenger has an injury to her leg with holes noticeable in the side of cabin.



The plane tried to land in Grozny twice, but was not allowed to because of the UAV attack. On the third circle, an explosion was heard near the… pic.twitter.com/lDYomwF7IE— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 25, 2024

Het onderzoek afwachten

Het Kremlin geeft aan nog niet te kunnen reageren op dit moment. ‘Het is verkeerd om hypothesen te stellen voordat de conclusies van het onderzoek bekend zijn’, aldus Kremlin-woordvoerder Dimitry Peskov. De Kazachse autoriteiten weigeren eveneens conclusies te trekken. Vicepremier Qanat Bozymbaev zegt noch te kunnen bevestigen noch te kunnen weerleggen dat het Azerbaijan Airlines-embraer is neergehaald door Russische luchtafweer. De Verenigde Staten roepen op door te zoeken tot de onderste steen boven is.