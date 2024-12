Fors minder vluchten op Schiphol door NAVO-top

Rond de NAVO-top, die op 24 en 25 juni plaatsvindt in Den Haag, is er fors minder ruimte voor passagiersvluchten op Schiphol. In de week van 21 juni zullen er een kwart minder vluchten dan gebruikelijk kunnen vertrekken vanaf de luchthaven.

Gedurende de top zal het luchtruim rond Den Haag worden gesloten voor alle vliegverkeer. Deze beperking maakt het voor Schiphol onmogelijk om de maximale capaciteit te benutten. Regeringsvliegtuigen kunnen tijdens de top nog wel terecht op de luchthaven.

Naast de luchtruimsluiting is van begin mei tot eind september de Buitenveldertbaan gesloten voor groot onderhoud, wat de operatie op Schiphol kan bemoeilijken. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit noemenswaardige impact zal hebben op het vliegverkeer.

Luchtvaartmaatschappijen zijn al op de hoogte van de maatregel. Vluchten die tijdens de top komen te vervallen, mogen op een later moment worden uitgevoerd. Het is onbekend of er nog vluchten zijn die geschrapt moeten worden.