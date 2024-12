Chinees vliegen: de allereerste Comac C919 | Flight Report

Op de meeste short- en medium haul-vluchten is de keuze uit vliegtuigtypes tegenwoordig simpel: een A320 of een 737? Misschien een Embraer of A220, voor wie exotisch doet. De ‘bijzondere’ vliegtuigtypes lijken volledig verdwenen te zijn, al zou daar met de komst van de Comac C919 zomaar verandering in kunnen komen.

Zo’n anderhalf jaar geleden nam China Eastern haar eerste Comac in gebruik. Het toestel, een directe concurrent van de A320 en 737, is door Chinese maatschappijen inmiddels massaal besteld en steeds vaker in de lucht te zien. Fabrikant Comac hoopt dat het toestel binnenkort ook buiten China gecertificeerd zal worden.

Omdat de C919 voorlopig nog niet in Europa mag vliegen, vloog Up in the Sky mee met China Eastern van Shanghai naar Beijing. Hoogste tijd om eens te ervaren hoe dit toestel, dat al jaren onderwerp van gesprek is, werkelijk vliegt. En het is niet de eerste de beste Comac! Of eigenlijk wel..

Pre-boarding

China Eastern vliegt met haar C919’s vanaf Shanghai Hongqiao, de tweede luchthaven van de stad die primair wordt gebruikt voor binnenlandse vluchten. Klein is het vliegveld echter bepaald niet. Net als veel andere Chinese luchthavens is Hongqiao extreem groot opgezet, waardoor vaak vrij grote afstanden moeten worden afgelegd om bij de gate te komen. En iedere keer valt het tegen. We banen onze weg langs het onophoudelijke aantal luxe winkels en komen rennend net op tijd aan bij de gate. Ons toestel staat bij een busgate, wat de kans geeft om het gloednieuwe toestel van dichtbij te bewonderen.

Comac

Het eerste wat opvalt tijdens het boarden zijn de stoelen, waar trots op staat dat dit de allereerste C919 is die ooit commercieel is ingezet. De cabine oogt erg standaard. Het is erg aannemelijk dat de ontwerpers inspiratie hebben opgedaan in Boeing 737’s die zijn uitgerust met een ‘Sky Interior’, dus daarmee is het stereotype andermaal bevestigd. Het enige dat opvalt tijdens het boarden is dat alle passagiers hun bagage kwijt kunnen in de ruime bagagebakken, iets wat bij Airbus en Boeing toch ongebruikelijk is.

Comfort

De business class van de Comac is ingedeeld in een 2-2-opstelling. Dat is in Europa tegenwoordig wat ongebruikelijk, maar komt in de Verenigde Staten wel vaker voor. Economy is een 3-3-configuratie, al lijken de stoelen wat breder te zijn dan die van een standaard-A320 of -737. De beenruimte van China Eastern is opmerkelijk goed. Bovendien liggen op de stoel een kussentje en een dekentje klaar, ondanks dat de vlucht slechts twee uur duurt.

Entertainment

De Comac is niet uitgerust met individuele schermpjes, maar beschikt wel over klapschermpjes per drie rijen – net als sommige 737’s, al is de beeldkwaliteit aanmerkelijk beter in de Comac. Deze schermpjes worden op de grond gebruikt voor de safetyvideo en in de lucht wordt er een kaart getoond waarop de vlucht gevolgd kan worden. Tijdens het taxiën komt het cabinepersoneel op deze veelal door zakelijke reizigers gebruikte vlucht langs met kranten. Passagiers kunnen kiezen uit een Chinese krant of een Engelse versie, waar een gezonde dosis Chinese persvrijheid overheen is gegaan.

Er is geen WiFi aan boord van de C919, wat voorlopig geen al te groot probleem zal zijn aangezien het toestel niet verder mag vliegen dan de landsgrenzen van China. Wel is het toestel uitgerust met USB-poorten tussen de stoelen. USB-A, dat is dan net jammer.

Hygiëne

De Comac is bijzonder schoon. De vlucht van Shanghai naar Beijing is, ondanks de vertrektijd van 13:00 uur, de eerste van de dag voor dit vliegtuig, waardoor andere reizigers nog geen kans hebben gehad om de cabine te bevuilen. Wel lijken de stoelen al enigszins gebruikt. Gezien de leeftijd van het toestel toch noemenswaardig.

Service

Het landingsgestel is nog maar amper ingeklapt of het cabinepersoneel springt al op om te beginnen met de service. Op de korte vlucht wordt een volledige warme maaltijd geserveerd, met een keuze uit kip of rund. Vegetarische opties biedt China Eastern niet. De maaltijd wordt geserveerd met een kleine salade., een pittige sambal, koekjes, een dessert en een pakje zoete melk. Het taartje, met een speciale afbeelding van de C919 erop, laat zien hoe trots China Eastern is op haar nieuwste aanwinst.

Het plaatst de service van Europese tegenhangers zoals KLM maar weer eens in perspectief. De warme maaltijd van China Eastern in economy overtreft met gemak het business class-eten van KLM, waar op een vlucht van vergelijkbare duur vaak alleen een koude hap wordt geserveerd. Na de maaltijd komt het cabinepersoneel bovendien langs met een tweede service voor drankjes, waarbij ook volledige (grote) blikken cola worden uitgedeeld. Een drankje dat door partner KLM tegenwoordig als ‘premium product’ wordt aangemerkt..

Opmerkelijk

De verzorging aan boord overtreft alle verwachtingen. Het cabinepersoneel probeert, met de nodige moeite, Engels met ons te spreken, wat erg wordt gewaardeerd. Voor een jarige passagier komen de cabin attendants al snel door het gangpad gelopen met taart. Geen moment tijdens de twee uur durende vlucht heeft het personeel stilgezeten, wat erg duidelijk te merken was als passagier.

Conclusie

Mocht u zich nog afvragen of de Comac C919 nou als ‘iets anders’ vliegt dan een Airbus of een Boeing: absoluut niet. Wie zonder het te weten aan boord zit zou het – de feestelijke aankleding even daar gelaten – pas na lange tijd doorhebben. De vleugeltippen zien er wat anders uit en de stoelen zijn wat ruimer, maar verder zou het toestel ook uit een westerse fabriek afkomstig kunnen zijn en lijkt het eigenlijk wel een samenvoegsel van een A320neo en een 737 MAX. Daarmee doen de Chinezen hun naam dan wel weer eer aan. Zelfs de motoren zijn hetzelfde.

Wat wel opvalt is de service van China Eastern. Deze is vergelijkbaar met die op Europese vluchten van twintig jaar geleden. Een ticket komt met gratis ruimbagage, stoelselectie en aan boord fantastische verzorging. In Europa zou een dergelijk product echter niet werken, want met zo’n service in economy zouden maatschappijen als British Airways, KLM en Lufthansa hun relatief veel te prijzige business class niet meer gevuld krijgen. Toch zouden ze er goed aan doen om het een en ander eens bij hun Aziatische partners af te kijken.