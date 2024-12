E190 naar Rusland keert wederom gedwongen om

Een Embraer E190 van Azerbeidzjan Airlines moest afgelopen vrijdag noodgedwongen terugkeren naar Baku Heydar Aliyev International Airport (Azerbeidzjan).

Het toestel, registratie 4K-AZ64, steeg 9:40 uur lokale tijd met vluchtnummer J28717 in zuidelijke richting op vanuit de hoofdstad in de richting van Mineralnyne Vody, een stad in het zuiden van Rusland. Vervolgens draaide het direct richting het noorden. De E190 klom naar een hoogte van 26.000 voet (omgerekend bijna 8.000 meter). Op 150 kilometer verwijderd van het beginpunt werd duidelijk dat het luchtruim boven Makhachkala gesloten werd, aldus een woordvoerder van Azerbeidzjan Airlines in een verklaring aan Anadolu Ajansı. Daarop werd besloten terug te keren naar de luchthaven van Baku.

Het Russische luchtruim sloot waarna de E190 snel terugkeerde naar Baku © Flightradar24.com

Vluchten geannuleerd

De E190 lijnde op voor dezelfde baan als waarvan die vertrokken was. Daar landde de machine veilig na iets meer dan een halfuur te hebben gevlogen. De terugvlucht vanuit Mineralnyne Vody naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad werd geannuleerd. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat Azerbeidzjan Airlines-vlucht van zondag naar diezelfde Russische stad eveneens geen doorgang vindt.

Azerbeidzjan Airlines schort vluchten op

Mineralnye Vody is een van de vliegvelden waar Azerbeidzjan Airlines voorlopig haar vluchten naar opgeschort heeft naar aanleiding van de crash met een andere E190, die vermoedelijk veroorzaakt is Russische luchtafweergeschut. Daarnaast vliegt de luchtvaartmaatschappij volgens News18 (tijdelijk) niet meer naar Sotsji, Oefa, Samara Volgograd, Grozny en Makhachkala. De airline blijft wel vluchten naar zes grote steden, waaronder Moskou en Sint-Petersburg, uitvoeren. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een voorzorgsmaatregel van de Azerbeidzjaanse luchtvaartautoriteiten om de veiligheid van de reizigers en bemanningen te garanderen. El Al liet weten naar Moskou eveneens vluchten tijdelijk op te schorten. Qazaq Air, een luchtvaartmaatschappij uit Kazachstan, kondigde aan uit voorzorg vluchten tussen Astana, de hoofdstad van het land, en het Russische Jekaterinenburg tijdelijk stil te leggen.