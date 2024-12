TUI past vluchten met 737 vanuit België aan

De Belgische tak van TUI heeft bekendgemaakt vanaf volgend jaar haar vluchten vanuit Oostende-Brugge Airport, een stad aan de kust van België, aan te passen.

Het gaat om de vluchten die vandaag de dag uitgevoerd worden vanuit de Belgische stad naar de Egyptische badplaatsen Sharm el Sheikh en Hurghada. Aanvankelijk combineerde TUI deze. Vanuit Oostende vloog de luchtvaartmaatschappij naar de eerstgenoemde plaats om na een tussenstop door te vliegen naar de laatstgenoemde. Vervolgens werd vanuit daar teruggevlogen naar Oostende-Brugge Airport.

Tweestopper vervalt

Vanaf komend jaar verandert het vluchtschema. Dan komt de TUI-vlucht vanuit Oostende naar Sharm el Sheikh volgens Aviation24.be te vervallen en wordt het schema beperkt tot een rechtstreekse vlucht naar Hurghada en terug. Deze vertrekt vanaf 5 april 2025 met vluchtnummer TB3027 uitsluitend op zaterdag 13:10 uur vanuit de Belgische stad in de richting van Hurghada. De vluchtduur bedraagt 5 uur en 25 minuten. Na een een klein uur vangt de terugvlucht 20:00 uur lokale tijd aan en wordt die 0:55 uur in Oostende verwacht. Vanaf de lanceerdatum zet TUI een Boeing 737-800 in, vanaf 24 mei 2025 een 737 MAX 8. Dit type biedt ruimte aan meer passagiers.

Oostende Airport

Oostende-Brugge Airport is voor TUI (en vrachtvliegtuigen) een belangrijke luchthaven. Afgelopen zomer bood de luchtvaartmaatschappij veertien bestemmingen aan, verdeeld over Spanje, Griekenland, Turkije en Egypte. In de vakantiemaanden stelde TUI maar liefst 48.000 zitplaatsen beschikbaar. Ook tijdens het winterseizoen is de airline op Oostende Airport te vinden. Vandaag de dag vliegt zij onder meer naar het Spaanse Tenerife, Gran Canaria en Alicante.