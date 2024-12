KLM 737 raakt van de landingsbaan | Foto’s

Een Boeing 737-800 van KLM kreeg zaterdagavond onderweg naar Schiphol te maken met een hydraulisch probleem en maakte vervolgens een ongeplande landing op Oslo Torp Sandefjord Airport (Noorwegen).

Het toestel, registratie PH-BXM, steeg 18:10 uur lokale tijd, één uur en tien minuten later, op vanuit Oslo Gardermoen Airport op weg naar Amsterdam. Op een hoogte van 5.000 voet (omgerekend ongeveer 1.500 meter) braken de piloten de klim af. Zij meldden volgens het Noorse VG dat er rook uit de linkermotor kwam. Naar verluidt had de 737 te maken met een hydraulisch probleem. KLM laat in verklaring weten dat aan boord ‘een hard geluid’ te horen was. https://twitter.com/nicksortor/status/1873256337737490623

Ongeplande landing

Ten zuiden van Oslo vloog het toestel korte tijd in een holding pattern. Daarna lijnde het in zuidelijke richting op voor de landingsbaan op de luchthaven van Oslo Torp Sandefjord Airport, een vliegveld 120 kilometer ten zuiden van de Noorse hoofdstad Oslo. Na een klein uur te hebben gevlogen, landde de machine daar veilig. Hulpdiensten wachtten het toestel op. ‘Ik kan bevestigen dat de brandweer op het vliegveld aanwezig is en dat het vliegtuig is geland’, aldus Erik Smithsrød-Brennseter, supervisor bij de 110-centrale Zuidoost (vergelijkbaar met 112-meldkamer in Nederland, red.), bij VG.

De 737 vloog door een technisch mankement van de ene luchthaven van Oslo naar de ander © Flightradar24.com

Onbestuurbaar

De 737 kwam op de landingsbaan tot stilstand. ‘Ik weet dat er geen vlammen zijn waargenomen, maar ik weet niet of er rook is geweest’, aldus Tine Kleive-Mathisen, communicatiemanager van Oslo Torp Sandefjord Airport. De piloten zouden volgens LiveATC.net gezegd hebben dat het vliegtuig na de landing onbestuurbaar was. De 737 zou daarna alsnog het gras zijn ingerold. Na de onverwachte komst van het KLM-vliegtuig werden nog drie machines verwacht: twee van Ryanair en een van Wideroe. Het toestel van KLM bracht de nacht door in Noorwegen.