Overlevenden crash E190 aan het woord

Twee passagiers en een bemanningslid van de gecrashte Embraer E190 van Azerbeidzjan Airlines doen hun verhaal.

Het vliegtuig, registratie 4X-AZ65, was vertrokken vanuit de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku in de richting van Grozny, een stad in het zuiden van Rusland. Zulfugar Asadov, steward aan boord van de E190, vertelt dat de landing geweigerd werd vanwege mist. Echter, volgens de NOS werden de luchthavens in het gebied van de bestemming tijdelijk gesloten in verband met Oekraïense drone-aanvallen. https://twitter.com/MailOnline/status/1872692127483957682

Knallen

De piloten moesten op zoek naar een alternatieve luchthaven. Omdat de E190 vermoedelijk werd aangezien voor een vijandelijke drone, kwam het Russische luchtafweersysteem in actie. ‘De piloot liet het vliegtuig weer klimmen toen ik bij de linkervleugel een knal hoorde. Er waren drie knallen’, vertelt steward Asadov in gesprek met Reuters. Bij de passagiers bleef de knal evenmin onopgemerkt. ‘Ik dat het vliegtuig uit elkaar zou vallen. Het was duidelijk dat het op de een of andere manier beschadigd was. Het leek alsof het vliegtuig dronken was, het was niet meer hetzelfde vliegtuig’, zegt Subhonkul Rakhimov. Vafa Shabanova, een andere passagier: ‘Ik was heel bang.’

Landing op zee

Uiteindelijk vloog de E190 over de Kaspische Zee richting Kazachstan. ‘De gezagvoerder zei dat hem was geadviseerd het vliegtuig op zee te laten landen, maar hij besloot de route voort te zetten richting Aktau en op de grond te landen’, zegt steward Asadov. ‘Hij waarschuwde dat er een harde landing zou komen en vroeg ons klaar te staan ​​en de passagiers voor te bereiden.’ Doordat het vliegtuig geraakt was door het Russische luchtafweersysteem, was het nog moeilijk bestuurbaar en crashte het uiteindelijk vlakbij Aktau.