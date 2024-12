Rotterdam The Hague Airport: ‘Kan gewoon doorgaan’

Terwijl op Schiphol in juni door de NAVO-top minder ruimte is voor passagiersvluchten, ondervindt Rotterdam The Hague geen gevolgen.

Op de Zuid-Hollandse luchthaven worden geen delegaties verwelkomd. Hoewel Rotterdam The Hague Airport enkele kilometers verwijderd is van de NAVO-top in Den Haag, wordt het vliegverkeer daardoor niet door gedupeerd, verwacht een woordvoerder van het vliegveld. Van Rotterdam The Hague Airport maken luchtvaartmaatschappijen als Transavia, TUI en Corendon gebruik, evenals general aviation. ‘We verwachten dat het commerciële vliegverkeer gewoon kan doorgaan. Hetzelfde geldt voor de hulpdiensten. Voor het overige verkeer verwachten we wel beperkingen’, aldus de zegsman bij Omroep West.

Desondanks sluit de woordvoerder het nemen van veiligheidsmaatregelen niet uit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft volgende maand meer duidelijkheid welke gevolgen reizigers zullen ondervinden die gebruikmaken van Rotterdam The Hague Airport. Tot zover wil het vliegveld nog niets loslaten over de veiligheidsmaatregelen. Wel laat de woordvoerder weten dat afstemming met Schiphol ‘er zeker is’.

Minder capaciteit

Op Schiphol worden in de week van 21 juni 8.500 delegatieleden verwacht. Hierdoor kan die week een kwart minder vluchten dan gebruikelijk uitgevoerd worden. Dit komt doordat het luchtruim boven Den Haag tijdelijk gesloten wordt. Hierdoor kan de maximale capaciteit van de Noord-Hollandse luchthaven niet benut worden. Tevens is de Buitenveldertbaan in die tijd nog gesloten voor onderhoud. Voor de regeringsvliegtuigen is er wel ruimte. Die worden uiteindelijk geparkeerd op de Polderbaan. In totaal worden 27.000 politieagenten opgetrommeld om de delegaties veilig te begeleiden tussen Schiphol, hotels en de conferentielocatie.