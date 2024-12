Stuurloze 737 crasht, meer dan 100 doden

Een Boeing 737-800 van de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Jeju Air is vannacht 1:00 uur Nederlandse tijd na de landing tegen een muur gebotst.

Het toestel, registratie HL8088, vertrok 2:30 uur lokale tijd vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok in de richting van Muan, een stad in Zuid-Korea. Aan boord van de machine bevonden zich 175 passagiers en zes bemanningsleden. Na meer dan vier uur te hebben gevlogen, naderde de 737 haar bestemming. Tijdens de nadering zou de luchtverkeersleiding van de luchthaven van Muan aan de piloten een waarschuwing hebben gegeven over vogels in de buurt. 🔴📹📸 South Korea: Jeju Air Flight Crashes at Muan International Airport with 175 Passengers Onboard.

Aircraft collided with a wall during its approach.

🔵📹📸Güney Kore Uçak Kazası: Jeju Air Uçağı 175 Yolcuyla Muan Uluslararası Havaalanında kalkışta çitlere çarparak patladı. pic.twitter.com/xSo58mR05m — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 29, 2024

Waarschuwing voor vogelaanvaring

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport laat aan AV Herald weten dat één minuut na de waarschuwing de vliegers een Mayday Mayday-signaal afgaven. Dat zou zijn gekomen doordat de 737 in botsing was gekomen met vogels, waardoor het onderstel niet meer goed functioneerde. Grondpersoneel laat weten dat na de vogelaanvaring ‘twee of drie plopgeluiden’ gehoord werden ‘alsof de vogels in de motoren waren opgeslokt’. Tevens werden vlammen uit een van de motoren waargenomen.

Twee overlevenden

Uit beelden die tijdens de landing gemaakt zijn, is te zien dat het onderstel niet uitgeklapt is. De 737 leunde dan ook op haar romp en motoren. Na de landing schoot het vliegtuig met hoge snelheid door en crashte het tegen een muur. Vervolgens vloog het in brand. Zeker 174 inzittenden kwamen om het leven. Daarentegen overleefden volgens Reuters twee bemanningsleden de crash. Zij werden uit het achterste gedeelte van het brandende toestel gered. De staart van de 737 was nog zo goed als heel. Een van de crewleden liep hoofdletsel en een gebroken schouder op. Desondanks was de flight attendent bij bewustzijn en kon die lopen. Ongeveer vier uur na de crash was de brand geblust.