Eerste grensoverschrijdende route van Comac C919

China Eastern Airlines heeft aangekondigd vanaf 1 januari 2025 haar eerste grensoverschrijdende vlucht met de Comac C919 vanuit Shanghai uit te voeren.

Het gaat volgens Reuters om een dagelijkse commerciële vlucht vanuit Shanghai Hongqiao International Airport naar Hong Kong, het land dat grenst aan China. De C919 vertrekt 8:15 uur lokale tijd vanuit de Chinese stad en wordt om 10:50 uur op de luchthaven van Hong Kong verwacht. Om 12:55 uur staat de terugvlucht gepland. In de loop van de middag keert het toestel terug op het vliegveld in Shanghai.

Comac breidt uit

De Chinese vliegtuigbouwer Comac zag vorig jaar haar eerste machine haar debuut voor een luchtvaartmaatschappij maken. Ondanks dat wil zij nu al de concurrentie met de grote Europese en Amerikaanse vliegtuigbouwers Airbus en Boeing aangaan. Comac probeert nu dan ook al een certificering van de Europese Unie te verkrijgen. Volgend jaar hoopt zij die in ontvangst te kunnen nemen. Daarnaast oriënteert de fabrikant zich regionaal buiten haar eigen landsgrenzen. Eerder opende het bedrijf een kantoor in Singapore. In oktober breidde Comac uit met een kantoor in Hong Kong. De onderneming laat dan ook weten dat Hong Kong een ‘cruciaal onderdeel van haar wereldwijde strategie’ is.

Negende bestemming C919

In december 2022 ontving China Eastern Airlines haar eerste exemplaar van de C919 en heeft momenteel een bestelling van nog 105 lopen. Een halfjaar later maakte het toestel haar debuut voor de luchtvaartmaatschappij met een vlucht vanuit Shanghai Hongqiao International Airport naar Beijing Capital Airport. Dat is een van de binnenlandse vluchten die zij bedient met de C919. Met de introductie van Hong Kong heeft China Eastern Airlines haar negende bestemming die met dit type uitgevoerd wordt, in haar netwerk opgenomen.