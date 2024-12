Twee KLM 777’s teruggekeerd naar Schiphol

Twee Boeing 777-vliegtuigen van KLM keerden gisteravond kort na vertrek vanaf Schiphol terug vanwege technische problemen.

De eerste vlucht kon KL895, uitgevoerd door een Boeing 777-200, registratie PH-BVS, was op weg naar Shanghai. Het toestel steeg rond 14.30 uur op, maar keerde omstreeks 17.40 uur ter hoogte van Azerbeidzjan terug. Volgens KLM ontstonden er tijdens de vlucht problemen met het drinkwatersysteem, wat een terugkeer naar Schiphol noodzakelijk maakte voor reparatie. Uiteindelijk landde het toestel rond 23.30 uur veilig op de luchthaven.

De tweede vlucht, KL835, was een Boeing 777-300, registratie PH-BQD, met bestemming Bali en een geplande tussenstop in Singapore. Het vliegtuig vertrok omstreeks 21.45 uur, maar maakte boven Duitsland rechtsomkeert. Ook dit toestel landde rond 23.30 uur weer op Schiphol. KLM gaf aan dat er sprake was van een technisch mankement, zonder verdere details te delen. In beide gevallen raakte niemand gewond. Beide Boeing 777’s staan nog aan de grond op Schiphol.

Daarnaast vond zaterdagavond een ander incident plaats, waarbij een Boeing 737 van KLM een ongeplande landing maakte op Oslo Torp Sandefjord Airport in Zuid-Noorwegen. Volgens lokale Noorse media zagen de piloten rook uit de linkermotor van het toestel. KLM meldde dat er bij het vertrek vanuit Oslo ‘een hard geluid’ werd waargenomen. Het voorval wordt op dit moment nader onderzocht.