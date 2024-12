United Airlines-crew ziek na eten kerstmaaltijd

Tientallen werknemers van United Airlines, waaronder cabinepersoneel, piloten en ander luchthavenpersoneel, meldden zich ziek na het nuttigen van een kerstmaaltijd die door de luchtvaartmaatschappij was verstrekt op de luchthaven van Denver.

De getroffen medewerkers klaagden over symptomen zoals ernstige buikpijn, misselijkheid, diarree en braken. De kerstmaaltijd, die op eerste kerstdag werd geserveerd, bestond onder meer uit kip en salade. Hoewel de oorzaak van de ziekte nog niet is vastgesteld, vermoedt de Association of Flight Attendants (AFA-CWA), die de cabinepersoneelsleden van United vertegenwoordigt, dat het feestelijke diner mogelijk de boosdoener is.

United Airlines heeft laten weten dat ze op de hoogte zijn van de situatie en de meldingen serieus nemen. In een verklaring aan het platform Paddle Your Own Kanoo zei een woordvoerder: ‘United houdt de rapporten van sommige werknemers over maag-darmklachten na de kerstmaaltijden die woensdag in Denver werden geserveerd nauwlettend in de gaten. We werken samen met de gezondheidsautoriteiten om dit te onderzoeken.’

De luchtvaartmaatschappij benadrukte dat de incidenten geen gevolgen hebben gehad voor de vliegoperaties. Tot nu toe zijn er 24 formele meldingen binnengekomen van symptomen die wijzen op voedselvergiftiging. De vakbond roept echter op dat alle medewerkers die soortgelijke klachten ervaren, deze melden, zodat een volledig beeld van de situatie kan worden gevormd.

Afgelopen Kerstmis werden ruim 700 werknemers van het Airbus Atlantic ziek met ernstige maag-darmklachten nadat er een kerstdiner was georganiseerd voor de werknemers van het bedrijf in Montoir-de-Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk.