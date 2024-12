Vele stops voor Dash 8

Een Dash 8 Q400, inmiddels in handen van Qantas Link, maakte tijdens een vlucht vanuit Canada naar Australië maar liefst elf tussenstops.

Het vliegtuig, momenteel registratie VH-84A, maar tijdens deze wereldreis C-FENY, vloog volgens gegevens van Planespotters.net vanaf augustus 2013 voor WestJet. Qantas Link kocht er dit jaar veertien. Het doel is dat deze machines de Dash 8-200- en Q300-vliegtuigen gaan vervangen. Voordat de machines aankomen in Australië, moeten die eerst een wereldreis maken. Eén begon daar begin deze maand aan.

Niet via Stille Oceaan

Het toestel voerde in augustus dit jaar haar laatste commerciële vlucht uit voor WestJet. Vervolgens werd het op 2 december klaargemaakt op de luchthaven van Sault Ste. Marie, een Canadese stad aan de grens met de Verenigde Staten, om te vertrekken richting het Australische Brisbane, een afstand van meer dan 23.200 kilometer. Omdat de Dash 8 een reikwijdte van maximaal 2.500 kilometer heeft, kon het vliegtuig geen oversteek via de Stille Oceaan maken. Het moest dan ook via de Atlantische Oceaan, Europa, Afrika en Azië richting haar nieuwe thuisbasis.

Tankstops

De Dash 8 opende haar avontuur met een binnenlandse vlucht naar Goose Bay. Daarna maakte het vliegtuig de oversteek naar Keflavik Airport (IJsland). Via die luchthaven vloog de machine naar Bergen (Noorwegen) om uiteindelijk in Ljubljana (Slovenië) aan te komen. Dat was de laatste luchthaven in Europa. Vervolgens reisde het toestel via Luxor (Egypte), Muscat (Oman), Chennai (India), Medan (Indonesië) en Makassar (Indonesië) naar Australië. Daar maakte het nog een tussenstop in Darwin alvorens het laatste deel richting Brisbane te voltooien. Daarover deed de Dash 8 het langste: 5 uur en 53 minuten. Het vliegtuig bereikte een maximale snelheid van omgerekend 550 kilometer per uur. Sinds 20 december voert het commerciële vluchten uit voor Qantas Link.